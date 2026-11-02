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Napoli, emergenza senza fine: Di Lorenzo e Olivera saltano il Porto, Allegri ne perde altri due

Nov 2, 20261 Lettura

Il Napoli non riesce a trovare tranquillità neppure lontano dal campo. Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Juventus, Massimiliano Allegri deve fare i conti con nuove assenze in vista della trasferta di Champions League contro il Porto.

Le notizie arrivate nel pomeriggio di lunedì 2 novembre confermano che Giovanni Di Lorenzo e Mathías Olivera non prenderanno parte alla trasferta europea. Un doppio problema che riduce ulteriormente le possibilità di scelta dell’allenatore. Non arrivano indicazioni pienamente rassicuranti neppure dagli altri giocatori alle prese con problemi fisici: Højlund e Milinkovic-Savic hanno svolto lavoro differenziato.

Di Lorenzo e Olivera fuori per la Champions

La situazione riguarda soprattutto il reparto difensivo. Di Lorenzo rappresenta un riferimento per esperienza, personalità e capacità di interpretare diverse situazioni tattiche. Olivera, invece, garantisce presenza sulla fascia sinistra e contribuisce all’equilibrio della squadra.

L’assenza contemporanea dei due esterni costringerà Allegri a modificare le proprie scelte, in una partita nella quale il Napoli avrebbe bisogno di ritrovare solidità e continuità. Le alternative dovranno essere valutate anche in funzione delle condizioni degli altri giocatori disponibili.

Højlund e Milinkovic-Savic ancora a parte

Il lavoro differenziato svolto da Rasmus Højlund e Vanja Milinkovic-Savic rappresenta un ulteriore elemento da monitorare. Per l’attaccante danese, il recupero sarebbe particolarmente importante considerando le difficoltà offensive mostrate dal Napoli nelle ultime partite.

Anche la situazione del portiere richiede attenzione, soprattutto in una fase caratterizzata da impegni ravvicinati. Il lavoro differenziato non equivale automaticamente a un’indisponibilità definitiva: per conoscere l’effettiva possibilità di impiego saranno necessari gli aggiornamenti dello staff medico e le convocazioni.

Allegri deve trovare nuove soluzioni

Il Napoli arriva all’appuntamento europeo in un momento complicato. La sconfitta contro la Juventus ha lasciato gli azzurri a 14 punti in Serie A, nove in meno del Como quarto in classifica. Le assenze rendono più difficile la ricerca di continuità, ma la squadra deve comunque provare a reagire.

Allegri dovrà trovare una formazione capace di mantenere compattezza, limitare gli errori e sfruttare al meglio le occasioni. La trasferta di Oporto diventa così una prova importante non soltanto per la Champions League, ma anche per la tenuta complessiva del gruppo.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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