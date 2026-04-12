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Serie A

Napoli, frenata scudetto. Genoa, il colpo salvezza arriva nel finale

I partenopei non vanno al di là del pari a Parma: McTominay pareggia il gol lampo di Strefezza. Questa sera l’Inter può allungare e avvicinarsi al titolo. Al termine di una gara tesa, una rissa nel tunnel che conduce agli spogliatoi porta alle espulsioni di Ellertsson e Berardi, il Grifone rossoblù supera il Sassuolo grazie alla rete di Ekuban: De Rossi conquista i punti salvezza.

Apr 12, 20262 Lettura
Foto credits: https://sscnapoli.it/foto-gallery

GENOA – SASSUOLO 2-1
18’ Malinovskyi (G), 57’ Koné (S), 84’ Ekuban (G) 

Dopo due ko di fila, il Genoa di Daniele De Rossi conquista un successo fondamentale in chiave salvezza domando il Sassuolo per 2-1. Padroni di casa subito propositivi, Vitinha prova ad impensierire Muric ma il portiere neroverde si fa trovare pronto alla respinta. Al 18’, i liguri colpiscono con una vera e propria invenzione dalla distanza di Malinovskyi: il centrocampista ucraino prende la mira e dalla lunga distanza lascia partire un sinistro a fil di palo che non lascia scampo all’estremo avversario. Lo svantaggio subìto, comunque, non provoca grosse difficoltà al Sassuolo che continua a fare la sua gara, tanto che capitan Berardi cerca subito il riscatto con una conclusione ben controllata da Bijlow. A pochi minuti dall’intervallo, Muric nega il raddoppio a Colombo. Al rientro negli spogliatoi, si accende una rissa nel tunnel che vede principali protagonisti in negativo Ellertsson e Berardi: l’episodio non sfugge all’arbitro Rapuano che, inevitabilmente, estrae il rosso per entrambi i giocatori, lasciando così le squadre con una pedina in meno per tutto l’arco della ripresa. L’avvio della seconda frazione vede gli emiliani più vivaci in zona gol, De Rossi corre ai ripari e al 55’ effettua un triplo cambio in attacco: fuori l’autore del vantaggio, Baldanzi e Colombo dentro Masini, Martin ed Ekuban. Due minuti più tardi, tuttavia, arriva la rete del pareggio: dal corner di Laurienté, spunta la testa di Muharemovic Bijlow respinge corto e sulla ribattuta Konè è il più lesto a metterla dentro. Nel finale di gara, saranno dunque determinanti i cambi del tecnico romano: all’84’, infatti, Messias va via sulla destra e mette in mezzo un pallone che Ekuban al volo spedisce in fondo al sacco. Con questo successo, il Genoa sale a quota 36 (+9 sulla terz’ultima).

PARMA – NAPOLI 1-1
1’ Strefezza (P), 55’ McTominay (N)

I volti dei giocatori al fischio finale della contesa, sintetizzano al meglio l’andamento dell’incontro: quelli soddisfatti dei ducali da una parte e quelli corrucciati degli uomini di Conte dall’altra per un pareggio che può senz’altro far felice il popolo emiliano, ma rende assai cupo il morale di quello partenopeo. Occasione mancata per il Napoli di avvicinarsi ulteriormente alla prima della classe: dopo 5 successi consecutivi, s’interrompe la corsa forsennata degli azzurri. In attesa di Como-Inter, in programma questa sera, il distacco dalla vetta della classifica è ora di 6 punti (mentre sale a 3 lunghezze il margine sul Milan). Salgono a quota 36, invece, i gialloblù e i 9 punti di margine sul terz’ultimo posto consentono di proseguire la marcia con relativa tranquillità in ottica salvezza. Dodicesimo pareggio in campionato per il Parma che, insieme al Pisa, è la squadra che ha ottenuto più volte il segno X. I Campioni d’Italia in carica, invece, sono arrivati al “Tardini” forti anche dell’inviolabilità della propria porta nelle due gare precedenti, ma dopo pochi secondi sono già sotto: su una bella intuizione del portiere Suzuki (un lungo lancio a cercare Elphege, sostituto dello squalificato Mateo Pellegrino), l’attaccante francese colpisce il pallone di testa in netto anticipo perentorio sull’accoppiata Juan Jesus-Buongiorno, riuscendo a servire Strefezza, ottimo il controllo del giocatore paulista, ingresso in area di rigore, uno sguardo alla porta e Milinkovic-Savic beffato con un diagonale preciso sul palo più lontano che, prima di entrare in porta, tocca anche il palo (35’’). Da lì in poi pallino del gioco fra i piedi degli ospiti, ma nel primo tempo nessuna azione clamorosa. Il pareggio arriva, così, poco prima dell’ora di gioco: ottimo inserimento di Lobotka, la sponda di Hojlund e il diagonale potente e preciso di McTominay ripristina l’equilibrio del risultato (55’).

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Emanuele Tocchi

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