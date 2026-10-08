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NAPLES, ITALY - NOVEMBER 04: Scott McTominay of Napoli is put under pressure by Michael Zetterer of Eintracht Frankfurt during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 match between SSC Napoli and Eintracht Frankfurt at Stadio Diego Armando Maradona on November 04, 2025 in Naples, Italy. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)
Napoli

Napoli, McTominay torna dopo oltre un mese: il piano di Allegri per il rientro

Ott 8, 20262 Lettura

Il Napoli ritrova uno dei suoi giocatori più importanti nel momento in cui la stagione sta per entrare in una fase particolarmente intensa. Scott McTominay ha ottenuto l’idoneità sportiva ed è tornato ad allenarsi con il gruppo, mettendosi alle spalle il periodo di stop seguito all’intervento di ablazione effettuato lo scorso 8 settembre.

Il centrocampista scozzese, assente dalle competizioni ufficiali dal 30 agosto, ha completato positivamente gli accertamenti medici previsti. Una notizia attesa da settimane a Castel Volturno, soprattutto da Massimiliano Allegri, costretto a fare i conti con una rosa condizionata da diversi problemi fisici.

Il ritorno di McTominay non significa però che il giocatore sia già pronto per affrontare una partita intera. Lo staff tecnico dovrà valutare attentamente la condizione atletica dello scozzese e il modo in cui risponderà all’aumento dei carichi di lavoro.

McTominay può tornare contro il Frosinone

La prima data da considerare è sabato 10 ottobre, quando il Napoli ospiterà il Frosinone allo stadio Diego Armando Maradona. Allegri potrebbe inserire McTominay nell’elenco dei convocati, ma la decisione sarà presa soltanto dopo gli ultimi allenamenti della settimana. L’ipotesi di una partenza dalla panchina appare plausibile, considerando che il centrocampista non disputa una partita ufficiale da oltre un mese.

La convocazione, tuttavia, non è ancora stata confermata e non può essere esclusa una gestione più prudente. Il Napoli dovrà infatti affrontare un calendario impegnativo, con la ripresa della Serie A e il ritorno della Champions League. Avere McTominay nuovamente a disposizione rappresenta una risorsa importante, ma preservarne la condizione sarà altrettanto fondamentale.

Perché il ritorno dello scozzese è fondamentale

L’assenza di McTominay ha privato il Napoli di un centrocampista capace di garantire fisicità, inserimenti offensivi e presenza nell’area avversaria. Le sue caratteristiche permettono ad Allegri di costruire un centrocampo più dinamico, capace di accompagnare l’azione senza perdere equilibrio.

Lo scozzese non è soltanto un giocatore di quantità. La sua capacità di attaccare gli spazi e arrivare alla conclusione rappresenta una soluzione importante quando il Napoli fatica a trovare occasioni contro difese particolarmente chiuse.

Nella passata stagione McTominay aveva dimostrato di poter incidere anche dal punto di vista realizzativo, diventando uno dei riferimenti tecnici della squadra. Il suo ritorno potrebbe quindi modificare sensibilmente le possibilità di scelta dell’allenatore.

Allegri deve fare i conti con gli infortuni

Il recupero di McTominay arriva mentre il Napoli continua a monitorare le condizioni di diversi giocatori. Antonio Vergara ha riportato una lesione muscolare durante gli impegni con la Nazionale, mentre Mathías Olivera e Costantino Favasuli sono alle prese con problemi fisici. Anche la gestione di Frank Anguissa richiede attenzione.

In questo contesto, il ritorno di McTominay assume un valore ancora maggiore, perché restituisce ad Allegri un giocatore capace di interpretare diverse situazioni tattiche. L’allenatore dovrà comunque evitare di concentrare troppe responsabilità sullo scozzese immediatamente dopo il rientro.

Il Napoli cerca una svolta in campionato

La squadra azzurra è chiamata a migliorare il rendimento dopo un inizio di stagione caratterizzato da risultati discontinui. La partita contro il Frosinone rappresenta un’opportunità per tornare a conquistare punti e avvicinarsi alle posizioni più importanti della classifica. McTominay potrebbe essere uno dei protagonisti della ripartenza, ma il Napoli avrà bisogno soprattutto di ritrovare continuità collettiva.

L’idoneità sportiva è il primo traguardo raggiunto. Il prossimo sarà tornare a incidere sul campo, recuperando progressivamente ritmo e condizione. Per Allegri è una buona notizia. Per il Napoli, potenzialmente, un recupero capace di cambiare gli equilibri del centrocampo.

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