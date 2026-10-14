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MANCHESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 18: Kevin De Bruyne of Manchester City looks on during the warm up prior to the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD1 match between Manchester City and FC Internazionale Milano at City of Manchester Stadium on September 18, 2024 in Manchester, England. (Photo by Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images)
Napoli

Napoli, nervi tesi tra Allegri e De Bruyne: ecco cosa è successo in campo

Ott 14, 20262 Lettura

Il Napoli deve fare i conti con un problema che potrebbe andare oltre la seconda sconfitta consecutiva in Champions League. Dopo il 3-1 subito contro il Villarreal, l’attenzione si concentra sul rapporto tra Massimiliano Allegri e Kevin De Bruyne, protagonisti di alcune incomprensioni durante la partita disputata in Spagna.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico avrebbe richiamato ripetutamente il centrocampista belga, chiedendogli di modificare la propria posizione. Indicazioni che non sarebbero state recepite nel modo desiderato. Una situazione che avrebbe generato nervosismo e che adesso potrebbe influenzare anche le prossime scelte di formazione.

Cosa è successo durante Villarreal-Napoli

Il problema sarebbe emerso soprattutto nella gestione degli spazi a centrocampo. Allegri avrebbe chiesto a De Bruyne di abbassare il proprio raggio d’azione, partecipando maggiormente alla costruzione della manovra. L’obiettivo era consentire a Scott McTominay di inserirsi con maggiore frequenza negli spazi offensivi.

Una soluzione tattica pensata per sfruttare le caratteristiche dello scozzese, particolarmente efficace negli inserimenti senza palla. De Bruyne, invece, avrebbe continuato a occupare una posizione avanzata, cercando di incidere maggiormente negli ultimi metri. Secondo la ricostruzione giornalistica, il belga avrebbe manifestato il proprio disappunto anche attraverso alcuni gesti rivolti ai compagni. Al termine dell’incontro, Allegri aveva riconosciuto che tra allenatore e giocatore non c’era stata piena comprensione delle indicazioni tattiche.

Il problema della posizione di De Bruyne

La questione non nasce esclusivamente dalla partita contro il Villarreal. Fin dall’inizio della stagione, Allegri sta cercando una soluzione che permetta di far convivere i principali talenti del centrocampo azzurro. De Bruyne possiede qualità tecniche straordinarie, soprattutto nella rifinitura e nell’ultimo passaggio. Il belga può però essere utilizzato anche in una posizione più arretrata, dalla quale organizzare il gioco e dettare i tempi della manovra.

È proprio questa l’interpretazione che Allegri vorrebbe sviluppare. Il tecnico ritiene che una maggiore partecipazione alla costruzione possa permettere al giocatore di incidere senza compromettere l’equilibrio della squadra. Il nodo riguarda quindi la distribuzione dei compiti tra De Bruyne e McTominay, due centrocampisti con caratteristiche differenti ma entrambi capaci di essere decisivi in zona offensiva.

Allegri deve ritrovare equilibrio

La sconfitta contro il Villarreal ha evidenziato alcune difficoltà già emerse nelle precedenti partite. Il Napoli ha mostrato buone qualità nella prima parte dell’incontro, passando in vantaggio con Rrahmani. Dopo il pareggio spagnolo, però, la squadra ha progressivamente perso compattezza. Allegri ha sottolineato proprio questo aspetto nel dopopartita.

La capacità di mantenere equilibrio anche dopo un episodio sfavorevole rappresenta una delle priorità dell’allenatore. Per raggiungere questo obiettivo, il tecnico ha bisogno che tutti i giocatori rispettino le indicazioni tattiche. Anche quelli dotati di maggiore talento individuale.

De Bruyne rischia la panchina contro il Venezia?

La prossima partita di campionato sarà Venezia-Napoli, in programma sabato 17 ottobre e Allegri potrebbe valutare anche l’ipotesi di lasciare inizialmente De Bruyne in panchina. Non si tratta però di una decisione ufficiale. La possibilità viene collegata alla necessità di ristabilire un equilibrio tattico e chiarire i rispettivi ruoli.

Un eventuale confronto tra allenatore e giocatore potrebbe contribuire a superare le incomprensioni. Per il Napoli sarà fondamentale evitare che una divergenza tattica si trasformi in un problema più ampio. La squadra ha bisogno della qualità di De Bruyne, ma anche di un’organizzazione collettiva capace di sostenere le ambizioni stagionali. La prossima formazione di Allegri offrirà indicazioni importanti.

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