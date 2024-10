Il Napoli guarda al futuro: caccia a un difensore per consolidare il primato

Mentre i tifosi partenopei si godono il primato in classifica e non smettono di sognare in grande, nella dirigenza si pensa già a come rimpinguare l’organico in vista della seconda metà di stagione. Secondo quanto riferito da Sport Mediaset e da Radio Kiss Kiss il Direttore Sportivo del Napoli Giovanni Manna starebbe sondando una serie di profili per il reparto arretrato, con la volontà di portare un nuovo difensore già a gennaio. Fra i nomi in circolazione vi sono quelli di Dragusin del Tottenham, che circola da tempo fra i media e di Kwior dell’Arsenal, entrambi impiegati poco dai rispettivi club. Non sono inoltre da escludere alcuni svincolati di esperienza come Simon Kjaer e la suggestione Sergio Ramos, i quali però sono avanti con l’età e richiederebbero tempo prima di riacquisire una buona condizione ed essere a disposizione di Antonio Conte.

Un altro nome fornito da Radio Kiss Kiss e che rimbalza fra i vari siti di calciomercato è quello di Stefan De Vrij. L’attuale difensore nerazzurro è stato un pilastro dell’Inter di Luciano Spalletti e soprattutto di quella di Conte, formando insieme e Skriniar e Bastoni un terzetto difensivo di grande solidità e qualità che è stato alla base della vittoria dello scudetto del 2021. Da un paio di stagioni a questa parte l’olandese è stato scavalcato nelle gerarchie da Francesco Acerbi, arrivato all’Inter nell’estate 2022 e ritrovandosi a ricoprire il ruolo di sostituto del difensore italiano, che sembra dare maggiori garanzie a Simone Inzaghi. Il contratto di De Vrij scade a giugno 2025 e al momento da parte dell’Inter non filtra l’intenzione di prolungare ulteriormente il rapporto. Per questo Giovanni Manna avrebbe visto in lui un profilo interessante per la difesa del Napoli, in vista soprattutto del prossimo anno, dato che è difficile che l’Inter se ne privi a stagione in corso. Inoltre a rendere l’operazione possibile è la presenza di Federico Pastorello, agente del giocatore con cui la dirigenza azzurra ha ottimi rapporti, essendo anche il procuratore di Lukaku. Per giunta il nome sarebbe anche gradito allo stesso Antonio Conte che ritroverebbe un pilastro della sua Inter, seppur con qualche anno in più.

Ad ogni modo i nomi in ballo sono tanti ma quello che è certo è che il Napoli fa sul serio e non si farà sfuggire l’occasione di rendere questo gruppo ancora più pronto per disputare una grande stagione.