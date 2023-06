Napoli: Restano in corsa Italiano e Conceiçao, più lontano Motta

Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli?Le parole di Aurelio De Laurentiis non lasciano spazio a dubbi ed interpretazioni e tracciano una linea molto chiara sull’indirizzo che il Napoli seguirà per la complicata sostituzione dell’allenatore campione d’Italia Luciano Spalletti, che domenica pomeriggio si congederà dal suo pubblico e dalla sua squadra dopo l’ultimo impegno in campionato contro la Sampdoria. La corte del presidente per Luis Enrique non ha sortito l’effetto desiderato, che preferisce la Premier ma occhio al PSG come dopo Galiter.

L’identikit sulla futura guida tecnica resta molto chiaro. Sarà un allenatore che porti avanti il 4-3-3 come sistema di gioco di base. ADL, per questa sua teoria avrebbe in mente due nomi: Italiano e Conceicao. Il primo ha restituito una dimensione di squadra importante ad una Fiorentina reduce da una serie di stagioni anonime, grazie ad un gioco spesso spettacolare che ha esaltato il rendimento di molte delle individualità messe a disposizione dalla società. Inoltre il tecnico viola ha portato la Fiorentina a giocare due finali: la Coppa Italia contro l’Inter, persa, e la finale di Conference League il prossimo 7 giugno contro il Basilea. Italiano è legato alla Fiorentina da un contratto in scadenza nel giugno 2024 e non sono previste clausole o penali da pagare per liberarlo anticipatamente.

Inoltre, i rapporti tra le due dirigenze sono molto buoni e potrebbero favorire il buon esito di un’eventuale trattativa. Il presidente del Napoli non vorrebbe rinunciare tuttavia alla suggestione di regalare alla piazza un profilo di respiro internazionale e così, oltre all’altrettanto affascinante “scommessa” Thiago Motta per l’ottimo lavoro svolto a Bologna, un’altra candidatura da tenere in debita considerazione è quella di Sergio Conceiçao. L’ex giocatore di Lazio ed Inter è alla guida del Porto dal 2017 e nelle ultime 6 stagioni ha ottenuto diversi successi (3 campionati portoghesi, altrettante coppe nazionali) e consolidato lo status internazionale di un club spesso protagonista in Champions League. Il casting è partito per scegliere il prossimo allenatore della squadra campione d’Italia.