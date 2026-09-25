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AMSTERDAM, NETHERLANDS - SEPTEMBER 24: Juergen Klopp, Head Coach of Germany, reacts with Virgil van Dijk of Netherlands during the warm up before the UEFA Nations League 2026/27 group phase match between Netherlands and Germany at Johan Cruijff Arena on September 24, 2026 in Amsterdam, Netherlands. (Photo by Alexander Hassenstein - UEFA/UEFA via Getty Images)
Nations League

Nations League, Gakpo gela Klopp al 92’: Haaland trascina la Norvegia

Set 25, 20262 Lettura

La Nations League 2026/27 parte subito con gol, spettacolo e un pareggio nel big match di Amsterdam. Germania e Olanda chiudono sull’1-1, con Felix Nmecha a portare avanti la Mannschaft e Cody Gakpo a firmare il pareggio al 92’. Un punto a testa per Jurgen Klopp e Xavi, entrambi all’esordio sulle rispettive panchine. Vince invece il Portogallo di Jorge Jesus, 1-0 contro il Galles grazie a Joao Felix. Nel derby scandinavo è ancora Erling Haaland a prendersi la scena: doppietta nel 3-2 della Norvegia sulla Danimarca.

Gakpo risponde a Nmecha al 92’

Alla Johan Cruijff ArenA la sfida tra Olanda e Germania regala subito emozioni. Dopo il gol annullato a Van Dijk al 13’, la Mannschaft perde Havertz per un problema muscolare, mentre gli Oranje devono fare i conti con l’infortunio di Brobbey. Al 32’ è Felix Nmecha a sbloccare il risultato, regalando a Klopp il primo vantaggio della sua gestione. La Germania sembra poter difendere l’1-0 fino al termine, ma nel recupero arriva la risposta olandese: al 92’ Gakpo trova il gol dell’1-1, evitando a Xavi la sconfitta all’esordio. Nell’altra gara del Gruppo 2, la Grecia supera 2-1 la Serbia: Zivkovic apre al 4’, poi Tzolis al 74’ e Douvikas al 95’ completano la rimonta.

Haaland decide il derby, Portogallo subito vincente

Nel Gruppo 4 la Norvegia batte 3-2 la Danimarca in un derby ricco di colpi di scena. Bobb apre al 14’, poi Haaland raddoppia quattro minuti più tardi. Damsgaard accorcia al 25’ e Hojlund firma il 2-2 al 60’, ma al 74’ è ancora il centravanti norvegese a decidere la partita con la sua seconda rete personale. Nel recupero arriva anche l’espulsione di Wolfe. Parte con una vittoria anche il Portogallo campione in carica, che a Lisbona supera 1-0 il Galles: decisivo Joao Felix al 22’. Cristiano Ronaldo trova la rete nella ripresa, ma il gol viene annullato per fuorigioco.

Austria e Kosovo vincono in Lega B

Nel Gruppo 3 di Lega B, l’Austria supera Israele per 3-1. Schmid porta avanti gli austriaci su rigore al 43’, Abu Farkhi pareggia al 55’ prima di essere espulso, quindi Mwene e Kalajdzic chiudono la partita nei minuti finali. Successo anche per il Kosovo, che batte 1-0 l’Irlanda grazie al gol decisivo di Muriqi all’83’.

Malta rimonta Andorra, colpo Lituania

In Lega C sorride Malta, vittoriosa 2-1 contro Andorra nel Gruppo 1. Lopez porta avanti Andorra al 17’, ma Cardona pareggia al 36’ e Teuma completa la rimonta all’81’. Nel finale Chouref fallisce anche il rigore del possibile 3-1. Nel Gruppo 2, invece, la Lituania passa 2-0 in Liechtenstein grazie alle reti nella ripresa di Michelbrink e Dolznikov.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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