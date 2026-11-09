Nations League: l’Italia ci prova, ma il trofeo resta un tabù

I campionati nazionali sono fermi per permettere alle rappresentative dei Paesi di giocare la quinta edizione della Nations League. La competizione è stata istituita nel 2018 per sostituire le partite amichevoli tra le nazionali e aumentare lo spettacolo, il torneo è a cadenza biennale e ci sono ben quattro leghe con promozioni e retrocessioni.



Il cammino dell’Italia in Nations League



L’Italia non ha mai vinto questo torneo, nella prima edizione è stata eliminata ai gironi, arrivando dietro al Portogallo (futuro vincitore) non riuscendo ad entrare nella Final Four. Nella stagione 2020/2021 si piazza al terzo posto vincendo il girone. Perde la semifinale contro la Spagna per 2 a 1 e interrompe il record di vittorie consecutive fermo a quota trentasette. Arriva al terzo posto vincendo contro il Belgio per 2 a 1, conquistando la medaglia di bronzo. L’edizione successiva vede nuovamente gli Azzurri vincere il proprio girone – con Germania ed Inghilterra – e approdare alle Final Four in Olanda. La Spagna vince ancora una volta 2 a 1 in semifinale e l’Italia è costretta a giocarsi nuovamente il terzo posto. La gara contro i padroni di casa è favorevole al Bel Paese che conquista la seconda medaglia di bronzo battendo l’Olanda per 3 a 2. L’ultima edizione vede un cambio di format, con l’introduzione dei quarti di finale e proprio qui l’Italia viene eliminata dalla Germania.







Dominio portoghese nelle passate edizioni

La prima edizione ha visto trionfare i padroni di casa del Portogallo, la finale viene vinta dai verdirossi contro l’Olanda a Porto con la rete al sessantesimo di Guedes. Nel 2021 la Francia, a Milan, annienta 2 a 1 la Spagna. Apre le danze Oyarzabal al sessantaquattresimo ma i Galletti ribaltano la gara con Benzema e Mbappè. Rotterdam è la sede della terza edizione con Spagna e Croazia che si contendono la palma di migliore squadra. La gara termina 0 a 0, sia nei novanta minuti che nei tempi supplementare. VIncono le Furie Rosse 5 a 4 ai calci di rigore. Nel 2025 il cambio di format, con Monaco come palcoscenico. Il derby iberico ha visto vincere ancora una volta il Portogallo dopo una partita dalle mille sfaccettature. Al ventunesimo Zubimendi apre le marcature ma viene raggiunto al ventiseiesimo da Mendes. Al quarantacinquesimo Oyarzabal fa pendere la bilancia verso i giallorossi ma Cristiano Ronaldo, al sessantunesimo, non fallisce l’appuntamento con il gol. Spinti dall’inerzia della gara il Portogallo solleva il trofeo vincendo 5 a 3 ai calci di rigore. Portogallo e Spagna si sono contesi anche i quattro premi per il miglior giocatore delle finals (MVP): nel 2019 Bernardo Silva, Sergio Busquets nel 2021, nel 2023 Rodri e nel 2025 Nuno Mendes.



