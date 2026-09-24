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FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - JUNE 23: Niklas Füllkrug of Germany celebrates his side's first goal with Antonio Rüdiger during the UEFA EURO 2024 group stage match between Switzerland and Germany at Frankfurt Arena on June 23, 2024 in Frankfurt am Main, Germany. (Photo by Alexander Scheuber - UEFA/UEFA via Getty Images)
Nations League

Nations League, si parte col botto! Olanda-Germania accende subito l’Europa

Set 24, 20261 Lettura

Non ci sarà bisogno di aspettare per vedere una grande partita. La Nations League 2026/27 comincia questa sera e il programma della prima giornata propone immediatamente Olanda-Germania.  Calcio d’inizio alle 20.45. Una rivalità storica e due Nazionali che arrivano alla nuova competizione con l’obiettivo di restare stabilmente tra le grandi d’Europa.

Olanda-Germania apre il gruppo

Le due squadre fanno parte del Gruppo A2 insieme a Serbia e Grecia. Non c’è quindi molto margine per sbagliare. Soltanto partire bene permette di evitare di dover inseguire immediatamente in un calendario particolarmente concentrato. L’ultimo confronto in Nations League risale all’ottobre 2024. In quell’occasione la Germania vinse 1-0.

Un confronto quasi eterno

Olanda e Germania si sono affrontate decine di volte. Mondiali. Europei. Qualificazioni. Nations League. Secondo i dati riportati da Kicker, prima della sfida di questa sera il bilancio complessivo conta 48 precedenti, con 18 successi tedeschi e 12 olandesi. Numeri che raccontano quanto questa partita appartenga alla storia del calcio europeo.

Anche il Portogallo torna in campo

Olanda-Germania non sarà l’unico incontro importante. Il Portogallo comincia la difesa del titolo contro il Galles, mentre Norvegia e Danimarca si affrontano nello stesso Gruppo A4.  Il programma comprende inoltre Serbia-Grecia. Otto partite complessive apriranno la nuova edizione.

Domani tocca all’Italia

La prima serata servirà anche come antipasto per gli azzurri. L’Italia debutterà venerdì contro il Belgio all’Olimpico, mentre nello stesso gruppo si giocherà Turchia-Francia.  Sarà l’inizio ufficiale del Mancini-bis. Questa sera, invece, il palcoscenico appartiene soprattutto ad Amsterdam. La Nations League ricomincia.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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