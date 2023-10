Italia, contro Malta e Inghilterra vietato sbagliare!

La Nazionale torna in campo per proseguire la sua corsa verso UEFA Euro 2024: nei prossimi giorni, il programma delle European Qualifiers prevede il turno nr.7 e nr.8 dei 10 previsti: sabato 14 Italia – Malta (Stadio San Nicola di Bari, ore 20.45), tre giorni dopo martedì 17 Inghilterra – Italia (Wembley Stadium, ore 20.45). L’Italia, Campione d’Europa in carica, dopo i 4 punti conquistati a settembre, si è riportata al 2° posto del girone C insieme a Nord Macedonia e Ucraina, a -6 dall’Inghilterra capolista, con il vantaggio di avere una gara in più da giocare in questo rush finale tra ottobre e novembre.

La gara contro Malta a Bari

L’Italia torna a Bari a distanza di poco più di 7 anni: l’ultima volta risale infatti al settembre 2016, esordio di Ventura in panchina e ko con la Francia (1-3), una gara ricordata anche per il primo test VAR ufficiale in Italia. Fu quella l’unica sconfitta subìta al San Nicola, che fino a quel momento aveva visto l’Italia ottenere 9 vittorie e 1 pareggio nelle precedenti 10 gare qui.

Con Malta sarà il 10° confronto diretto in 37 anni: la prima risale al 1986, l’ultima nel marzo scorso. Percorso netto per l’Italia: 9 partite e 9 vittorie, 5 delle quali in trasferta e 4 in casa, la stessa divisione tra gare di Qualificazione a Europei e Mondiali. Sulla panchina maltese, c’è un allenatore italiano, Michele Marcolini: sarà il 21° confronto con una Nazionale guidata da un tecnico italiano

I precedenti contro Malta

Percorso netto nei precedenti dell’Italia con Malta: 9 partite e 9 vittorie, 5 delle quali in trasferta e 4 in casa, la stessa divisione tra gare di Qualificazione a Europei e Mondiali. Le 9 gare che hanno visto di fronte Italia e Malta sono comprese tra il 1986 e il 2023. L’Italia non subisce reti da 5 gare (l’ultima nel 1993); il bomber delle sfide è Altobelli con 3 goal, seguito da Mancini e Vialli (2). Due i giocatori all’esordio in Nazionale andati a segno contro Malta: R. Ferri il 06/12/1986 e Pellè il 13/10/2014.

Sulla panchina maltese, dopo Ghedin e Mangia, c’è un altro allenatore italiano, Michele Marcolini, carriera da calciatore tra Serie A e B (Bari, Vicenza, Atalanta, Chievo e Padova). Sarà il 20° confronto con una Nazionale guidata da un tecnico italiano, dopo Varrella e Leoni (San Marino), Panucci, De Biasi (Albania, 2 volte), Zaccheroni (Giappone), Ghedin (Malta, 4 volte), Foni (Svizzera), Trapattoni (Irlanda, 4 volte), e recentemente M. Rossi (Ungheria, 2 volte).

La gara contro l’Inghilterra a Wembley

Ottava volta per l’Italia a Wembley, dove finora gli Azzurri hanno vinto solo 2 volte: il 14 novembre 1973 la rete di Capello segnò la prima vittoria in casa dei “Maestri inglesi”, quella di Zola 24 anni dopo (12/2/97) decise la sfida nelle Qualificazioni al Mondiale 1998, che gli inglesi chiusero davanti costringendoci al play off con la Russia, poi vinto. Finì 1-1 invece ai supplementari la finale di Euro 2020, che poi gli Azzurri vinsero ai rigori alzando il trofeo nel tempio inglese.

I precedenti contro l’Inghilterra

Italia e Inghilterra di fronte per la quinta volta in pocopiù di due anni: dalla finale di Wembley a luglio 2021, infatti, il sorteggio di Nations League e poi quello di European Qualifiers ha sempre scelto di abbinare Azzurri e 3 Leoni nello stesso girone. Se in Nations l’Italia ha brindato al successo nel gruppo (con retrocessione degli inglesi in Lega B), per ora è l’Inghilterra avanti nel girone che porta a EURO 2024. In questo ciclo di 4 gare, bilancio in perfetta parità: 1 vittoria per parte, 2 pareggi, 3/3 le reti fatte e subite. L’unica differenza resta nella serie dal dischetto nella finale di Euro 2020. In totale sono 31 i confronti complessivi, con un bilancio in questo caso a favore degli Azzurri: 11 vittorie italiane, 9 successi inglesi e 11 pareggi.