Nazionale: Il 2021 azzurro passa anche per le coppe europee dei club

Sono sei le squadre italiane tuttora impegnate nelle coppe europee, tre in Champions e tre in Europa League, un dato al quale il CT Mancini deve fare attenzione: tanti infatti i calciatori facenti parte della nazionale che disputeranno le coppe europee; da Bonucci passando per Immobile e Acerbi, terminando con Pellegrini, come si vede sul calendario della UEFA.

Europeo 2020 e Nations League: tanti e importanti impegni

Il biennio notevole completato nel 2020 dalla squadra di Mancini ha aperto e chiuso la discussione su quali saranno le favorite per la vittoria dell’Europeo 2020: l’Italia è assolutamente fra queste. Poco importa se solo tre anni fa la nostra nazionale non si qualificava per i Mondiali di Russia 2018, ciò che importa è il ritrovato entusiasmo sia nello spogliatoio azzurro, sia attorno alla stessa nazionale. L’impegno con l’Europeo comincerà a giugno, e l’Italia avrà l’onere e l’onore di affrontare le tre partite del girone contro Turchia, Svizzera e Galles tutte in casa allo Stadio Olimpico di Roma. L’ultima volta che si è verificata questa coincidenza, l’Italia arrivò in semifinale a Italia ‘90, e sappiamo tutti come andò a finire con i rigori contro l’Argentina. Mancini era in quella rosa e ricorderà bene il calore dell’Olimpico in quelle “notti magiche”, ma allo stesso tempo il CT sa anche che si deve arrivare agli appuntamenti importanti lucidi e freschi fisicamente, e le coppe europee di certo non aiutano questo discorso. Inoltre a ottobre ci saranno le final four della Nations League, l’Italia è impegnata con la Spagna, che sembra in un momento storico di ridimensionamento fisiologico dopo aver avuto un ciclo notevole.

Nelle coppe impegnati almeno 10 titolari azzurri

Giocando con la possibile formazione titolare all’Europeo, possiamo notare che almeno 10 elementi sono stabilmente impegnati con le rispettive squadre di club in campo internazionale. Da Donnarumma e Romagnoli con il Milan, passando per Jorginho e Emerson Palmieri con il Chelsea, arrivando a menzionare i giocatori di Juventus, Roma e Lazio, forse solo Barella è fuori dalle coppe europee. Anche i “parigini” Verratti e Florenzi, freschi vincitrici della Supercoppa di Francia, proseguono il proprio cammino in Champions, anche se affronteranno il temibile Barcellona di Messi a febbraio. Sarà molto importante per mister Mancini trovare questi calciatori pronti e fisicamente integri già a maggio, quando la spedizione azzurra comincerà a pianificare le tappe per arrivare quanto più in fondo possibile all’Europeo. In aggiunta a ciò, alcune pedine importanti dello scacchiere azzurro sono over 30 e questo potrebbe gravare sulla brillantezza generale. Fortunatamente Mancini è stato così arguto e previdente da essere riuscito a inserire nel progetto anche calciatori di club “minori”, come Locatelli e Caputo del Sassuolo, o Zaccagni del Verona: uomini di qualità, gamba ed entusiasmo che possono rappresentare un valore aggiunto.

Mancini un’impresa l’ha già fatta, anzi due: far giocare bene la nostra nazionale e riavvicinare la gente ai colori azzurri. Ora tocca confermare quanto di buono fatto e le due competizioni da disputare nel 2021 arrivano in un momento molto intenso, fatto di tante partite in poco tempo. Sarà importante coadiuvarsi bene con lo staff tecnico e avere totale disposizione dei calciatori per arrivare in fondo.