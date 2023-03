Nazionale: Mancini pronto a chiamare Compagno, dalla D all’Italia

Archiviata la delusione mondiale (seconda consecutiva) per la Nazionale campione d’Europa è tempo di tornare in campo, gli azzurri inseriti nel Gruppo C il prossimo 23 marzo cominceranno il girone di qualificazione per i prossimi Europei. Chiaro che per la nazione campione d’Europa l’obiettivo minimo sarà centrare la qualificazione, per poi cercare di mantenere il titolo conquistato quasi due anni fa,oltre che cercare la vittoria nella final four di Nations League il prossimo giugno.

Dunque obiettivi importanti per i quali l’Italia che dovrà farsi trovare pronta e reattiva, per questo nella lista dei pre-convocati in vista del match contro l’Inghilterra che di fatto aprirà il girone di qualificazione, tra i tanti nomi scritti da mister Mancini, c’è anche quello di Andrea Compagno, attaccante palermitano militante nella Serie A rumena con la Steaua Bucarest. La convocazione di Andrea riporta alla mente quella di Totò Schillaci, l’ex attaccante di Juve ed Inter, che proprio come Compagno è nativo di Palermo,nonchè indiscusso protagonista della Notti Magiche d’Italia 90, in cui con 6 reti realizzate condusse gli azzurri al terzo posto, solo i rigori contro l’Argentina nell’allora San Paolo di Napoli, negarono a Schillaci ed all’Italia un meritato accesso in finale.

A distanza di 33 anni un altro attaccante palermitano torna ad indossare l’azzurro ed in tanti sperano che la storia possa ripetersi, una carriera fatta soprattutto di tanta gavetta per Andrea, cresciuto nelle giovanili del Palermo, passa al Catania dove ha milita nella Primavera, passando successivamente al campionato sanmarinese con il Due Torri con cui conquista scudetto e coppa del Titano. Le buone prestazioni offerte nella Repubblica, lo portano in serie D dove veste le maglie di: Pinerolo, Argentina e Borgosesia. Poi la grande occasione nella Serie B rumena con il Cracovia dove in 39 gare realizza 19 reti, la Steaua decide di puntare sull’attaccante siciliano che ripaga la fiducia con 11 reti in 17 presenze, venendo nominato miglior straniero del campionato rumeno.

Tali risultati spingono il C.T. azzurro nel convocare l’attaccante siciliano, il quale non solo è bravo in zona gol ma anche nel gioco di sponda, viste la caratteristiche che potrebbe diventare un tassello importante per la nazionale azzurra, con cui cercare la vittoria in Nations League ed il pass per gli Europei.