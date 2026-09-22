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LONDON, ENGLAND - MAY 31: Roberto Mancini, Head Coach of Italy looks on during the Italy Training Session at Wembley Stadium on May 31, 2022 in London, England. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)
Nazionale

Nazionale: Mancini, quattro partite in 11 giorni e una Nazionale da rivoluzionare

Set 22, 20261 Lettura

Trentaquattro convocati potevano sembrare troppi. Guardando il calendario dell’Italia, diventano improvvisamente comprensibili. Il secondo ciclo di Roberto Mancini comincerà con quattro partite in appena undici giorni.

Una sequenza che obbligherà il commissario tecnico a cambiare uomini, gestire le energie e contemporaneamente costruire una Nazionale nuova. Non esattamente il modo più semplice per ricominciare.

Si parte dal Belgio

La prima partita è in programma venerdì 25 settembre alle 20.45 all’Olimpico di Roma contro il Belgio. Sarà il ritorno ufficiale di Mancini sulla panchina azzurra. Tre giorni dopo l’Italia sarà già nuovamente in campo. Il 28 settembre appuntamento a Bursa contro la Turchia.

Poi Francia e ancora Turchia

Il calendario non rallenta. Il 2 ottobre gli azzurri giocheranno allo Stade de France contro la Francia. Il 5 ottobre, infine, rientreranno in Italia per affrontare nuovamente la Turchia al Dall’Ara di Bologna. Quattro città e tre Paesi in undici giorni.

Perché Mancini ha chiamato 34 giocatori

La maxi-lista acquista così un significato diverso. Mancini non vuole semplicemente osservare tanti calciatori. Ne avrà bisogno. Le rotazioni saranno inevitabili e rappresenteranno anche l’occasione ideale per verificare rapidamente i nove possibili esordienti inseriti nel gruppo. Qualcuno potrebbe giocare contro il Belgio. Altri avranno spazio nelle gare successive.

Una rivoluzione accelerata

Normalmente un nuovo commissario tecnico chiede tempo. Mancini non ne avrà. Il nuovo ciclo parte direttamente da una competizione ufficiale e da un calendario estremamente compresso. Per questo le prove di Coverciano mostrano già diverse soluzioni. 4-3-3 e 4-2-3-1. Possibilità delle due punte. Giovani provati immediatamente con i possibili titolari. Il ct deve costruire e verificare contemporaneamente. Quattro partite in undici giorni diranno molto più di quanto normalmente racconti un intero mese di lavoro.

 

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Redazione

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