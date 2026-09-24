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NAPLES, ITALY - MARCH 23: Roberto Mancini, Head Coach of Italy speaks to the media in the post match press conference after the UEFA EURO 2024 qualifying round group C match between Italy and England at Stadio Diego Armando Maradona on March 23, 2023 in Naples, Italy. (Photo by Valerio Pennicino - UEFA/UEFA via Getty Images)
Nazionale

Nazionale, Mancini:”Di nuovo emozionato, vogliamo partire subito forte”

Set 24, 20262 Lettura

L’attesa è quasi finita. Roberto Mancini si prepara al suo esordio-bis sulla panchina dell’Italia, chiamata ad affrontare il Belgio all’Olimpico nella prima sfida della nuova Nations League. Per il commissario tecnico sarà una serata dal sapore particolare, nello stadio che gli ha regalato grandi soddisfazioni con la Nazionale. L’obiettivo, però, è rivolto soprattutto al presente: partire con una vittoria, ritrovare entusiasmo e costruire rapidamente la nuova Italia.

Mancini ritrova l’Olimpico

«Domani sarà emozionante come sempre. Abbiamo avuto soddisfazioni enormi in questo stadio, speriamo di iniziare bene». Mancini non nasconde le sensazioni alla vigilia di Italia-Belgio, ma sa che il tempo per preparare la partita è stato limitato. Il ct ha potuto lavorare soltanto pochi giorni con il gruppo e punta sul mix tra giocatori esperti e giovani.

«Dobbiamo lavorare molto e in fretta. In questi due giorni è andata bene. La prima partita è sempre la più difficile, dobbiamo partire bene», ha spiegato il commissario tecnico. Il ritorno all’Olimpico riporta inevitabilmente alla memoria alcune delle pagine più significative della precedente esperienza azzurra di Mancini. Questa volta, però, l’obiettivo è aprire immediatamente un nuovo ciclo.

L’Italia vuole cancellare la Bosnia

Mancini chiede alla squadra di lasciarsi alle spalle la sconfitta contro la Bosnia e concentrarsi sulla nuova occasione offerta dalla Nations League.

«Bisogna guardare oltre la Bosnia. Il calcio è fatto di questo, a volte si perdono partite assurde, ma bisogna andare avanti. C’è l’opportunità di rifarsi velocemente e l’attenzione è rivolta al futuro».

Il ct punta anche a riconquistare il pubblico attraverso prestazioni e risultati: «Dobbiamo giocare bene e fare risultato: questa è la sola medicina per portare la gente con noi». L’ambizione non manca. Mancini guarda già al possibile percorso nella competizione: «Speriamo di arrivare alla finale per il primo e secondo posto di Nations League, ma non sarà semplice perché il gruppo è forte».

Pio e Kean insieme, Mancini ci pensa

Restano alcuni interrogativi sulla formazione dell’Italia contro il Belgio. Mancini non ha voluto scoprire le carte, ammettendo però di avere ancora un paio di dubbi. Una delle possibilità riguarda l’attacco e l’impiego contemporaneo di Pio e Moise Kean: «Ci sono tutte le possibilità, abbiamo tempo fino a domani. I ragazzi sono pronti, speriamo di fare le scelte giuste». Grande duttilità anche nelle alternative offensive: «Kean, Zaniolo e Cambiaghi possono giocare ovunque». Indicazioni che lasciano aperte diverse soluzioni tattiche per la gara dell’Olimpico.

Romano e Tresoldi, il futuro della Nazionale

Mancini ha parlato anche dei giovani sui quali l’Italia potrebbe costruire il proprio futuro. Parole importanti soprattutto per Romano: «Sono molto felice di averlo con noi, sarà importante per il futuro della Nazionale. Ha qualità importanti».

Capitolo Tresoldi, invece, ancora aperto. Il giocatore non ha preso una decisione definitiva sulla Nazionale da rappresentare: «Ci abbiamo parlato. In questo momento ha detto che non può decidere perché ha dato la parola all’allenatore dell’Under 21. Dice di sentirsi 50% tedesco e 50% italiano, speriamo a giugno sia al 51% italiano».

Italia-Belgio, Mancini cerca la prima vittoria

Il ct è consapevole delle difficoltà rappresentate dal Belgio e non si aspetta una partita semplice. «È una squadra forte, ha un grande allenatore e non sarà facile portare a casa la vittoria».

Poi spazio alle emozioni personali. L’inno italiano segnerà ufficialmente l’inizio della seconda avventura di Mancini sulla panchina azzurra: «Non vedo l’ora di sentirlo. Speriamo di chiudere con una vittoria questa settimana perfetta».

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