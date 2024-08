Nel futuro di Chiesa spunta la rivale storica, e la Roma…

Thiago Motta non ha mai ritenuto Chiesa fondamentale per il progetto bianconero perciò è stata messo immediatamente sul mercato perché la Juventus non vuole perderlo a costo zero. Ricordiamo che il suo contratto scade fra meno di dodici mesi e per la dirigenza bianconera lasciarlo andare via gratuitamente significherebbe fare una minusvalenza. Chiesa era stata comprato per una cifra di oltre 60 milioni di euro. Uno degli investimenti più costosi della storia della Juventus dopo soli Ronaldo, Higuain, De Ligt e il suo compagno di squadra Vlahovic. La Juventus aveva scelto di vendere Chiesa per una cifra intorno ai 30/35 milioni ma nessun club ha voluto affondare il colpo. Napoli, Milan, Lazio, Chelsea, Tottenham, Everton, West Ham hanno mostrato solo interessi lievi per il calciatore classe 97. Ora il prezzo dell’ex Fiorentina è sceso a 20/25 milioni. Resta la domanda: perché tanta fretta nel posizionare Chiesa fuori dal progetto? Per le prestazioni un po’ altalenanti? Per gli partite saltate per infortunio?

CHIESA-INTER, CONTATTI IN CORSO MA LA ROMA

Pochi giorni fa, Chiesa aveva rifiutato la meta turca del Besiktas e dopodiché non c’è stato nessun altro contatto con nessuna altra squadra. Fin ad oggi. L’agente di Chiesa, Ramadani si sta muovendo in autonomia per cercare una sistemazione al proprio giocatore. Nella giornata di ieri, Ramadani si trovava a Milano nella sede della dirigenza nerazzurra per vedere se è possibile una cessione di Chiesa all’Inter. Questo spiraglio sembra esserci. Nei prossimi giorni si presume che l’agente dell’calciatore azzurro rimarrebbe nel capoluogo lombardo per sondare il terreno che sembrerebbe praticabile. Dall’altra parte, l’Inter se proprio vuole portare a casa Chiesa deve sborsare nelle casse bianconera una ventina di milioni di euro. Inoltre l’azzurro è un attaccante che piace a Inzaghi perché l’allenatore piacentino avrebbe un sostituto di lusso alla coppia Thuram-Martinez. Prima di tutto, il ds Ausilio deve risolvere i nodi Correa e Arnautovic. L’argentino è stato sondato dal Genoa che ha appena ufficializzato un l’ex nerazzurro Pinamonti. Invece per l’Austriaco gli unici interessi sono la Stella Rossa di Belgrado o il club turco del Trabzonspor. Tuttavia, rimane una seconda destinazione aperta per Chiesa. È quella della Roma. Se nella giornata di mercoledì, Dybala dovesse accettare la ricca offerta araba del Al-Qadsiash, la dirigenza giallorossa potrebbe optare per l’esterno bianconero come sostituto del fantasista argentino.

di Riccardo Freschi