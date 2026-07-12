Nel segno di Bellingham, l’Inghilterra conquista le semifinali contro la Norvegia

Bellingham più Bellingham. Con una doppio autografo realizzativo del centrocampista del Real Madrid, l’Inghilterra di Thomas Tuchel frantuma i sogni di gloria della Norvegia e approda alle semifinali dove affronterà la vincente della sfida tra Argentina e Svizzera. La vittoria della nazionale dei Tre Leoni si può considerare meritata in considerazione sia della capacità di reagire allo svantaggio iniziale arrivato proprio mentre teneva in pugno la gara, sia per l’abilità nel saper arginare la tenace offensiva scandinava che, pur con un Haaland insolitamente in ombra, è vissuta soprattutto nella ripresa con l’innesto del duo Nusa- Bobb.

I primi minuti sono un monologo dell’Inghilterra che però è incapace di concretizzare la sua asfissiante manovra offensiva in una rete. Al 20′ Anderson ha una buona intuizione sottoforma di cross ma né Bellingham né Madueke riescono a effettuare l’aggancio risolutivo. Al minuto 29 Kane calcia una punizione sopra la traversa La Norvegia cerca di uscire dal guscio e, dopo un’incornata di Haaland al 35′ centrale facile preda di Pickford, al 36′ trova il vantaggio con un gran diagonale dal limite di Schjelderup ben imbeccato da Odegaard. Al minuto 44 Sorloth potrebbe raddoppiare ma la sua conclusione è smorzata. L’Inghilterra non ci sta e al minuto 46 pareggia con un diagonale di Bellingham su assist di Gordon. Per lui si tratta della quinta marcatura dopo quelle con Croazia, Panama e Messico (doppietta). Al 49′ la nazionale albionica capovolgerebbe l’esito della contesa con un pallonetto Kane su assist di Bellingham ma il direttore di gara, ovvero il francese Clement Turpin, annulla per posizione irregolare.

Nella ripresa la Norvegia entra in campo con maggiore convinzione. Gli innesti di Nusa e Bobb al posto di Schjelderup e Sorloth danno ampi benefici alla manovra offensiva scandinava. All’8′ Haaland impegna Pickford di testa in una deviazione in corner, al 10′ Heggem segna su ribattuta di Pickford su precedente tiro di Berge ma Turpin annulla per una spinta di Haaland su Anderson. Al 32′ la Norvegia deve fare i conti con la sfortuna che le si presenta sottoforma di una traversa colpita da Ajer. Al 40′ un diagonale di Nusa termina in bocca a Pickford. Al minuto 46 Spence per poco non approfitta di un pasticcio di Nyland nella propria area. Quattro giri d’orologio dopo Bellingham conclude alto di testa e si va così ai supplementari.

Al 3′ l’Inghilterra si mette in corsia di sorpasso ancora grazie a Bellingham che trafigge Nyland da distanza ravvicinata sfruttando una respinta centrale di quest’ultimo su precedente tiro dal limite di Rogers. Al 10′ Turpin ravvisa inizialmente un fallo di Bobb su Spence e assegna il rigore ma, consultato il Var, revoca la decisione. Al minuto 17 Bellingham manca il 3-1 sparando alto. Nel secondo tempo supplementare la Norvegia va due volte vicina al nuovo pareggio, prima con un tiro dal limite di Berg al 3′ alto, poi con uno di Bobb al 9′ sempre oltre la traversa. E l’Inghilterra può festeggiare.