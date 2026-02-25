Nessuna impresa, il Bodo vince anche a San Siro! Inter eliminata

INTER- BODOE GLIMT 1-2

Sconfitta all’andata, sconfitta al ritorno. L’Inter dà mestamente addio ai suoi sogni di gloria di Champions League capitolando anche al Meazza per 2-1 con i norvegesi del Bodoe Glimt dopo essere già stati battuti all’andata per 3-1. Determnazione e ingenuità si sono fuse nella prestazione dei nerazzurri che, nel primo tempo, hanno sottoposto la porta degli ospiti a un vero e proprio tiro al bersaglio con ben otto occasioni da gol senza mai riuscire però a fare bingo. Nella ripresa l’Inter ci ha provato ancora generosamente ma i norvegesi si sono rivelati cinici alla giusta temperatura nel riuscire a tradurre in rete le uniche due occasioni create durante tutta la partita.

Nella prima frazione l’Inter potrebbe decollare già al 4′ ma Esposito mette a lato di testa su cross di Dimarco. Al minuto 11 lo stesso Dimarco ci prova con il mancino ma Haikin gli sbarra la strada. Al 15′ un destro di Thuram è respinto ancora dal portiere norvegese. L’offensiva interista prosegue in modo asfissiante, al minuto 25 Bastoni, da distanza ravvicinata, spedisce fuori misura dopo avere raccolto un cross di Zielinski. Tempo quattro minuti e Frattesi, su corner di Dimarco, si vede respingere dall’estremo difensore ospite un tentativo di testa. Non migliore sorte hanno due iniziative di Esposito al minuto 32 respinta dalla difesa e di Zielinski a giro due giri d’orologio dopo a lato di poco. Al minuto 42 Dimarco conclude alto e il primo tempo è archiviato sullo 0-0 con l’Inter in totale controllo della gara.

La ripresa sembra aprirsi sulla falsariga dei primi quarantacinque minuti con un tiro centrale di Dimarco. Al 13′, però, alla prima occasione della sua gara, il Bodoe Glimt affonda la lama con Hogue che raccoglie una corta respinta di Sommer su precedente tiro di Blomberg e insacca. Al 16′ Esposito mette a lato con un destro a giro, L’Inter sembra potersi riprendere e lo testimonia Akanji che prima impegna Hogh in corner con un colpo di testa al 21′ e poi, al 25′, colpisce il palo su imbeccata di Dimarco. Il Bodoe Glimt è però implacabile e, al secondo tiro in porta della sua partita, scaglia il secondo fendente con un destro Evjen su cross di Hauge. Al 31′ Bastoni segna il 2-1 sugli sviluppi di un’azione convulsa generata da un corner di Dimarco e proseguita con due tentativi vani di Bisseck e Bonny. Al 39′ Thuram conclude alto di testa e l’Inter deve dichiarare la definitiva resa.