Serie A

Netto 3 a 1 del Verona contro l’Atalanta. Giovane in grande spolvero

Dic 6, 20251 Lettura
Foto https://www.veneziafc.it/

L’Hellas Verona ospita al Bentegodi l’Atalanta. La Dea è in ripresa e non vuole perdere l’occasione di proseguire il cammino virtuoso, così come gli scaligeri hanno necessità di far punti in chiave salvezza. Al 9′ Giovane segna ma in posizione di fuorigioco, il Verona passa im vantaggio ma la rete viene annullata prontamente. Al 12′ Belghali salva sul colpo di testa pericoloso di Hien, al 16′ sono gli stessi ospiti a sfiorare il vantaggio con De Keteleare che per poco non segna l’1 a 0. Il match si sblocca al 28′ quando Mosquera di tacco passa la sfera a Belghali che mette a sedere Djimsiti e segna la rete del vantaggio. Al 36′ l’Hellas segna il 2 a 0 con Giovane. La seconda frazione comincia con la squadra di casa in pieno possesso del pallino del gioco ed al 47′ Mosquera per poco non cala il tris. Al 49′ l’occasione più ghiotta capita alla compagine orobica ma Montipò nega la gioia del gol. Dopo un’ora di gioco Belghali fa partire una bella azione, il pallone finisce sui piedi di Giovane che serve Frese ma Carnesecchi è bravissimo a coprire la porta. Al 71′ i gialloblu siglano il terzo gol con Bernede che trasforma in rete una splendida sortita offensiva del solito duo Belghali-Giovane; neanche il tempo di festeggiare che un possibile calcio di rigore per gli orobici rischia di far annullare il 3 a 0. Check var negativo e risultato confermato al Bentegodi. La squadra guidata da Zanetti non si ferma ed è il solo Carnesecchi a cercare di tenere su la barca orobica, questa volta sul tentativo di Mosquera. Al 77′ si sveglia la Dea e Scamacca colpisce una traversa dopo una botta incredibile da fuori area. Altro check var, questa volta positivo, con l’Atalanta che conquista un calcio di rigore per un fallo di mano di Bella-Kotchap. All’81’ Scamacca non sbaglia dagli 11 metri ed accorcia le distanze. All’89’ l’ennesima discesa offensiva di Belghali regala un’altra occasione agli scaligeri ma Sarr non riesce a sfruttarla al massimo. Il Verona torna alla vittoria, l’ultima volta fu in Coppa Italia contro l’Audace Cerignola il 18 agosto ed in quell’occasione arrivò grazie ai calci di rigore.

Hellas Verona 3 – 1 Atalanta
(Belghali; Giovane; Bernede; Scamacca)

Bruno Bertucci

Amante di tre sport in particolare: calcio, pallone e football. Difensore ad oltranza del bel gioco e dei tifosi, quelli caldi. La scrittura unita alla passione non può che far nascere gemme preziose. Appassionato, inoltre, di Formula 1.

