Nico Gonzalez, la voglia di scrivere la storia in maglia Viola

Un un finale di stagione importantissimo, in un finale di stagione che si prospetta per la Fiorentina essere un finale di stagione ad alta tensione, un finale fatto di emozioni forti e di forti passioni, Nico Gonzalez potrebbe essere in assoluto l’uomo in più per la formazione di Mister Italiano, potrebbe essere l’uomo più importante, più decisivo come già ha dimostrato di esserlo nella gara di ritorno contro il Basilea; in Svizzera l’argentino si è preso la squadra sulle spalle e da vero condottiero ha guidato i suoi compagni verso un sogno diventato realtà, perché insieme ai suoi compagni ha realizzato qualcosa di unico, riportare Firenze e la Fiorentina lì dove meritano di stare.

Nico Gonzalez al di là della doppietta, nel 3 a 1 di Basilea, ha dimostrato e messo a disposizione della squadra, tutta la sua leadership, tutta la sua esperienza, tutto il suo talento, un talento fatto di entusiasmo nelle giocate, quelle giocate che nei due gol messi a segno, hanno sottolineato tutte le sue caratteristiche migliori, ovvero il colpo di testa e un mancino delicatissimo, il resto è un talento fatto di passione, quella passione che lo porta a prendersi il pallone e a rincorrere l’avversario in ogni zona del campo, quella cattiveria calcistica e quella passione che a volte lo rendono meno lucido in fase offensiva, ma questo è Nico Gonzalez, prendere o lasciare, un giocatore nel quale la Fiorentina ha speso soldi e fiducia, perché a Firenze era arrivato come un giocatore “fragile” con tanti infortuni alle spalle, infortuni che a volte lo hanno tradito, come quello pesante anzi pesantissimo, soprattutto a livello morale, che ha costretto l’argentino ad alzare bandiera bianca, proprio nel mondiale più importante, quello vinto dalla nazionale Argentina.

Da quell’infortunio però Nico Gonzalez ne è uscito ancora più forte, a Gennaio la Fiorentina pur di trattenerlo in maglia viola, ha rifiutato un offerta monstre del Leicester, perché la società su di lui ha investito tanto e adesso Nico ha deciso che è arrivato il momento di ripagare tutta la fiducia ricevuta fino ad oggi, è arrivato il momento di rispondere alle tante critiche ricevute nell’ultimo periodo, è arrivato il momento di riprendersi tutto ciò che dal lato calcistico gli è stato tolto nella prima parte di stagione, perché ha perso la possibilità di partecipare a un mondiale vinto dalla sua Argentina, perché adesso vuole scrivere la storia in maglia viola, una storia per la quale Nico Gonzalez vuole recitare un ruolo da vero protagonista di un film che potrebbe avere un finale bellissimo da scrivere.