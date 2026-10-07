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Juventus

Nico González, un nuovo inizio alla Juventus: rientro in ritardo verso il Cagliari

Ott 7, 20261 Lettura

Nico González si è ritagliato un ruolo importante nella nuova Juventus. Dopo una stagione che sembrava averlo allontanato definitivamente da Torino, l’argentino è tornato in bianconero mostrando carattere, continuità e una maggiore incisività.

Il prossimo impegno con l’Argentina, però, comporterà un rientro a Torino più vicino del previsto alla partita contro il Cagliari.

Un nuovo inizio

Arrivato alla Juventus due stagioni fa, Nico González non era riuscito inizialmente a esprimersi sui livelli attesi. Dopo una stagione complicata sotto la gestione di Thiago Motta, il giocatore era stato ceduto in prestito all’Atletico Madrid.

L’esperienza in Spagna si è però rivelata importante per il suo rilancio. Le prestazioni offerte con la formazione madrilena hanno convinto la Juventus a concedergli una nuova opportunità a Torino.

Una scelta che, almeno in questo avvio di stagione, sta dando risultati. Nico González è diventato uno degli elementi più positivi della squadra, riuscendo in diverse occasioni a incidere nei momenti più delicati delle partite. Oltre al contributo tecnico, l’argentino ha portato intensità e personalità, riconquistando progressivamente anche la fiducia della tifoseria bianconera.

Il rientro verso Juventus-Cagliari

Nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre è in programma l’impegno dell’Argentina, che vedrà tra i convocati anche Nico González. Il giocatore della Juventus potrebbe non partire dal primo minuto, trovando eventualmente spazio nel corso della gara.

Gli impegni con la Nazionale comporteranno inevitabilmente un ritorno posticipato a Torino: Nico González è atteso nel gruppo bianconero l’8 ottobre, con pochi giorni a disposizione per preparare la sfida di campionato contro il Cagliari.

Le sue condizioni saranno quindi valutate attentamente dallo staff tecnico. Considerato il peso assunto dall’argentino nelle rotazioni della Juventus, resta concreta la possibilità di vederlo ancora una volta dal primo minuto, ma molto dipenderà dal minutaggio accumulato con la Nazionale e dal recupero dopo il viaggio.

Per Spalletti sarà una decisione da prendere a ridosso della partita: gestire le energie dell’argentino oppure affidarsi subito a uno dei giocatori che, in questo inizio di stagione, ha saputo offrire alcune delle risposte più convincenti.

 

 

 

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