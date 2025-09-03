Niklas Süle compie 30 anni, la sua carriera tra Bayern e Dortmund

Niklas Süle oggi compie 30 anni, un passato al Bayern Monaco con tanti titoli alle spalle e ora difensore del Borussia Dortmund. Dopo l’addio di Mats Hummels, il quale ha disputato la sua ultima partita contro la Juventus in amichevole lo scorso 10 agosto, ora diventa lui il leader della difesa giallonera. Con la propria nazionale ha vinto un Argento olimpico nel 2016 a Rio de Janeiro e campione della Confederations Cup nel 2017. Diventato vice campione d’Europa nel 2022 in finale di Champions League persa 0-2 contro il Real Madrid.

Aneddoti e curiosità Niklas Süle

Nella scorsa stagione ha disputato poche partite in tutte le competizioni a causa di diversi problemi come quello alla caviglia e la rottura del legamento sindesmotico, che lo ha portato poi in panchina soltanto a febbraio dopo diverso tempo ai ‘box’. Ad inizio carriera Süle ha giocato le prime sfide da attaccante, segnando da giovane oltre 100 gol in una stagione prima di essere posizionato in difesa. Convocato dalla nazionale turca per errore. Il commissario tecnico, infatti, pensava che il suo cognome fosse di origini turche, ma il difensore ha poi chiarito dicendo che deriva dall’Ungheria. Arrivato al Borussia Dortmund nel 2022 dopo tanti anni al Bayern Monaco firmando un contratto biennale da parametro zero.

Grazie all’arrivo a Dortmund, ha avuto la possibilità di riabbracciare i suoi compagni conosciuti già in nazionale come: Reus, Hummels, Emre Can e Brandt. Nell’ultimo anno ha attraversato un periodo difficile, pesando addirittura oltre i 110 chilogrammi. Dopo un colloquio con la società, l’inserimento di un mental coach e allenamenti duri, è riuscito a tornare ai suoi livelli senza alcun tipo di problema.

Al momento è infortunato e starà fermo per qualche mese dopo la sfida in amichevole contro la Juventus, saltando dunque già le prime partite di campionato. In totale ha vanta di molte coppe alzate nel corso della sua carriera con i club: ha vinto 5 campionati tedeschi, 2 Coppe di Germania, 4 Supercoppe di Germania, una Champions League, una Supercoppa Uefa e un Mondiale per Club.