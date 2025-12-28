Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Serie A

Nkunku si prende San Siro, Hojlund trascina il Napoli

A San Siro il Milan archivia le scorie della Supercoppa e torna a vincere davanti al proprio pubblico, mentre il Napoli conferma solidità e cinismo espugnando Cremona senza sbavature.

Dic 28, 20251 Lettura
Christopher Nkunku of AC Milan celebrates after scoring goal in the 48th minute for 2-0 during the match of 17th day of the Serie A Championship between AC Milan - Hellas Verona FC at the San Siro Stadium on 28 December 2025 in Milano, MI. during AC Milan vs Hellas Verona FC, Italian soccer Serie A match in Milan, Italy, December 28 2025

MILAN-VERONA 3-0
46′ Pulisic, 3′ st rig. Nkunku, 8′ st Nkunku

Contro un Hellas Verona ordinato e intraprendente nel primo tempo, il Milan fatica a trovare ritmo e spazi. I gialloblù gestiscono il possesso senza però creare reali pericoli, mentre i rossoneri attendono il momento giusto. La svolta arriva nel recupero della prima frazione: una deviazione decisiva di Christian Pulisic sblocca una gara rimasta fin lì in equilibrio.

Dopo l’intervallo sale in cattedra Christopher Nkunku, che firma una doppietta in cinque minuti e mette la partita in cassaforte. Prima il rigore conquistato e trasformato con freddezza, poi il tap-in vincente sul palo colpito da Modric dopo la risposta di Montipò. Due reti che valgono i primi gol in Serie A per il francese e che certificano la crescita di un Milan più profondo, capace di colpire quando alza l’intensità. San Siro applaude, la classifica ringrazia.

CREMONESE-NAPOLI 0-2
13′ Hojlund (N), 45′ Hojlund (N)

Allo Zini il Napoli imposta la partita con pazienza e colpisce con ferocia. Dopo una fase iniziale di studio, gli azzurri passano al 13’: Rasmus Hojlund si fa trovare pronto sulla carambola generata dal tiro di Spinazzola e insacca a porta sguarnita. È il segnale che indirizza la gara. La Cremonese prova a reagire, ma il Napoli controlla il ritmo e sfrutta ogni spazio. Prima dell’intervallo arriva anche il raddoppio, ancora con Hojlund, abile a liberarsi della marcatura e a colpire con freddezza.

Nella ripresa i grigiorossi mostrano coraggio, ma il muro partenopeo regge senza concedere varchi a Vardy e Sanabria. Gli uomini di Conte sfiorano il tris con Hojlund e McTominay, senza però forzare oltre il necessario. Il 2-0 finale certifica la maturità del Napoli lontano dal Maradona e dà continuità ai segnali positivi arrivati in Supercoppa. Per la Cremonese una sconfitta indolore che non intacca una classifica comunque tranquilla.

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Le probabili formazioni della 17ª giornata di Serie A 2025/26

Dic 28, 2025

La Juventus batte 2 a 0 il Pisa. In gol Kalulu e Yildiz

Dic 27, 2025

L’Udinese pareggia all’ultimo istante contro la Lazio. Davis risponde a Vecino

Dic 27, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.