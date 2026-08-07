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Inter, sfuma Romero: l’Atletico Madrid accelera sul difensore

I nerazzurri frenati dalle cessioni in uscita, i Colchoneros pronti all’affondo decisivo

Ago 7, 20261 Lettura
UDINE, ITALY - AUGUST 13: Cristian Romero of Tottenham Hotspur celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Super Cup 2025 match between Paris Saint-Germain and Tottenham Hotspur at Stadio Friuli on August 13, 2025 in Udine, Italy. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)

La corsa dell’Inter per Cristian “Cuti” Romero si complica sempre di più. Il club nerazzurro, costretto a rinviare ogni operazione in entrata fino alla definizione di alcune cessioni, rischia di vedere sfumare uno dei principali obiettivi per rinforzare la difesa. Nel frattempo, l’Atletico Madrid ha intensificato i contatti e si prepara a sferrare l’attacco decisivo per il centrale argentino del Tottenham, favorito anche dalla volontà del giocatore di approdare in Liga.

Atletico in vantaggio, Inter costretta ad attendere

La situazione di mercato sorride ai Colchoneros, che nelle prossime ore potrebbero liberare risorse economiche grazie a diverse operazioni in uscita. Tra queste, la cessione di Thiago Almada al River Plate, oltre agli addii ormai imminenti di Nahuel Molina, destinato alla Roma, e di Matteo Ruggeri, seguito con decisione dall’Aston Villa. Incassi che consentirebbero al club spagnolo di presentare una prima offerta al Tottenham per Romero, pur distante dalla valutazione di circa 40 milioni di euro fissata dagli Spurs.

L’Inter, invece, resta bloccata. La dirigenza ha già informato l’entourage del difensore che, allo stato attuale, non può procedere con l’operazione. Nonostante esista una base d’intesa con il Tottenham, i nerazzurri devono prima completare almeno una cessione importante. I nomi più caldi restano quelli di Benjamin Pavard e soprattutto Davide Frattesi, la cui eventuale partenza permetterebbe di sbloccare nuovi investimenti.

Il fattore tempo, però, rischia di diventare decisivo. Con l’Atletico Madrid sempre più aggressivo sul mercato e Romero orientato a trasferirsi in Spagna, l’Inter vede complicarsi sensibilmente una trattativa considerata prioritaria per rinforzare il reparto arretrato in vista della nuova stagione.

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