Serie A

Odgaard decide Pisa-Bologna! È 0-1 allo stadio Arena Garibaldi

I rossoblù ottengono una vittoria importante fuori casa dopo l’impegno europeo. Pisa, non si segna più

Mar 2, 20262 Lettura
BOLOGNA, ITALY - NOVEMBER 27: Riccardo Orsolini of Bologna FC 1909 celebrates scoring his team's fourth goal during the UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD5 match between Bologna FC 1909 and FC Salzburg at Stadio Renato Dall'Ara on November 27, 2025 in Bologna, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - UEFA/UEFA via Getty Images)

Nel posticipo delle 18:30 della 27ª giornata della ‘Serie A’ è andata in scena la sfida tra Pisa e Bologna. Gli uomini di Italiano dopo la vittoria contro il Brann che ha permesso alla squadra emiliana di accedere agli ottavi di finale, è tornata nel nostro campionato con più consapevolezza e spensieratezza all’interno dei 90’.

D’altra parte, invece, si sente un po’ di tensione dopo buone prestazioni, ma con il risultato che non arriva, con l’ultimo successo che continua dunque ad essere quello contro la Cremonese, non riuscendo questa volta a strappare il solito pareggio che avrebbe quantomeno limitato i danni.

PISA-BOLOGNA: I MOMENTI SALIENTI DELLA SFIDA

Nel primo tempo si fa vivo subito il Bologna al 23’ con uno scatto improvviso del solito Castro, il quale smarcandosi dal difensore riesce ad ottenere un’ottima posizione contro il portiere, ma la palla va alle stelle. Poco dopo la mezz’ora sempre l’attaccante argentino, servito da Moro, prende il tempo a Francesco Coppola e con il destro scheggia il palo, non trovando dunque la rete che avrebbe potuto sbloccare la sfida.

Nella ripresa cominciano a farsi vedere i padroni di casa al 58’: Marin sulla fascia di sinistra crossa il pallone in mezzo all’area, ma Skorupski anticipa i tempi di Leris tutto solo sulla corsia opposta. Dopo neanche 2 minuti dopo i nerazzurri sfiorano il vantaggio con il colpo di testa di Moreo, la conclusione è forte con una bella “schiacciata”, ma centrale e l’estremo difensore polacco respinge in corner con qualche brivido, tenendo dunque in galla i suoi compagni.

Al 77’ dopo un fraseggio all’interno dell’area di rigore avversaria, i toscani ‘pizzicano’ nuovamente l’1-0 con l’ex della partita Aebischer, e serve anche in questo caso l’aiuto del portiere, che con la punta delle dita devia il pallone in angolo. Tre minuti dopo gli uomini di Hiljemark continuano ad attaccare l’area avversaria, creando l’ennesima occasione pericolosa di questo match sugli sviluppi di rimessa laterale, con Stojilković che spizza all’indietro di testa per superare il portiere, ma Zortea glielo impedisce salvando sulla linea, evitando dunque un gol certo.

Poco prima dell’assegnazione dei minuti di recupero, l’attaccante Odgaard fa partire una sassata “da fermo” dal limite dell’area con il pallone che finisce all’incrocio dei pali. Nulla da fare per Semper nonostante il tentativo di evitare la rete n.44 di questa stagione.

ITALIANO, ALTRI 3 PUNTI! PER HILJEMARK ORA SI FA SEMPRE PIÙ DIFFICILE

Terza vittoria consecutiva per il Bologna, che dunque torna ad affacciarsi verso la zona Europa all’8° posto, a -6 dall’Atalanta di Palladino. Torna al gol Odgaard dopo quello rifilato al Verona dello scorso 15/01, mettendo a registro il suo 5° centro in questo campionato. Vittoria sofferta ma comprensibile dopo l’impegno importante in Europa.

Il prossimo impegno sarà proprio contro i gialloblù di Sammarco in programma domenica 08/03. I ‘mastini’ sono reduci dalla sconfitta in campionato contro il Napoli di Antonio Conte all’ultimo respiro

Il Pisa è consapevole di aver giocato una grande partita contro una rosa ben attrezzata come quella rossoblù, ma ancora non basta per togliersi dalle zone basse della classifica. Servirà molto impegno in queste ultime uscite se si vuole evitare il ritorno in ‘Serie B’, ma una cosa è certa: manca la realizzazione sotto porta, e ora ci sono molti match difficili, a partire da quello contro la Juventus in trasferta della prossima settimana.

