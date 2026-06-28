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Open d’Italia: Chacarra trionfa a -24, Cristoni miglior italiano

Lo spagnolo chiude l’Open d’Italia con un totale di -24 e conquista il secondo successo stagionale sul DP World Tour. Matteo Cristoni è il migliore degli azzurri con un brillante undicesimo posto.

Giu 28, 20261 Lettura
Credit foto: Raffaele Canepa, Veronica Pons, Claudio Scaccini - 3Mind - FIG

Lo spagnolo Eugenio Chacarra conquista l’83ª edizione dell’Open d’Italia e firma il secondo successo in meno di un mese sul DP World Tour. Dopo aver preso il comando al termine del terzo giro, il 25enne iberico difende la leadership con un ultimo round da -7, chiudendo il torneo con uno score complessivo di -24. La vittoria gli vale anche il terzo posto nella Race to Dubai e la qualificazione al prossimo Open Championship.

Alle sue spalle si piazza l’inglese Matt Wallace, secondo con -19, mentre il cileno Joaquin Niemann completa il podio a -18. Quarta posizione per lo svedese Joakim Lagergren, autore del miglior giro di giornata in 64 colpi (-8), che termina a -17. Chiude la top five lo spagnolo Angel Ayora con -16.

Al sesto posto, con -15, concludono il finlandese Oliver Lindell, lo scozzese Richie Ramsay, il portoghese Daniel Rodrigues e il danese Jeff Winther. Decimo in solitaria il tedesco Nicolai von Dellingshausen a -14.

Il migliore degli italiani è Matteo Cristoni, protagonista di un ottimo ultimo giro in -6 che gli consente di chiudere 11° con -13. Il 24enne modenese è stato anche quarto virtuale nel corso della giornata prima di un bogey alla buca 17, centrando comunque il miglior risultato della carriera sul circuito.

Buona prova anche per Stefano Mazzoli, 19° grazie a un -6 finale, mentre Lorenzo Scalise conclude 25° a -11. Più indietro Guido Migliozzi e Filippo Ponzano, 35esimi con -10, seguiti da Andrea Romano ed Edoardo Molinari, entrambi 48esimi a -7.

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Redazione

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