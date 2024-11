Osimhen stende il Tottenham, manita Ajax. Primo sorriso United

Il Manchester United, guidato da Ruud Van Nisterlooy, in attesa del nuovo allenatore Amorim, spezza la serie di tre pareggi in EL battendo in casa il PAOK. Vittoria convincente grazie ad una splendida doppietta dell’ex Atalanta Amad Diallo Traorè. 2 a 0 il finale tra gli applausi dell’Old Trafford. L’ Ajax continua a veleggiare nelle prime posizioni in classifica, ancora una larga vittoria per gli uomini di Farioli: 5 a 0 al Maccabi Tel Aviv. Tra i protagonisti c’è Brobbey autore di un gol e due assist. I lancieri si issano in seconda posizione in classifica, subito dietro al Lazio.

Impegno turco per il Tottenham che vola ad Istanbul per affrontare il Galatasaray. I padroni di casa hanno la meglio, finisce 3 a 2 grazie ad una grande prova degli ex Napoli: doppietta di Oshimen su doppio assist di Mertens e turchi terzi in classifica. È un autogol al 96esimo a bloccare l’Anderlecht sul pari contro il Rigas FS. La squadra belga resta imbattuta in Europa, come lo era il sorprendente Bodø/Glimt, costretto a cedere il passo al Qarabağ che espugna lo stadio norvegese: il gol del 2 a 1 definitivo lo sigla Zoubir al 69esimo.

Impegno casalingo per l’Eintracht Francoforte che ringrazia Marmoush per il gol dell’ 1 a 0 con cui batte lo Slavia Praga. Tedeschi che confermano il buon momento in Europa e si portano a 10 punti in classifica. Dopo la vittoria in campionato e le dichiarazioni di fuoco di Mourinho sul calcio turco, il Fenerbahçe subisce una pesante sconfitta, per 3 a 1, contro l’ AZ Alkmaar. Per i padroni di casa a segno Daal, Smith e Kasius con En-Nesyri che sigla il gol della bandiera dopo aver sbagliato un rigore. Olympiacos-Rangers appaiate a 6 punti non vanno oltre il pari. Sono i Rangers a creare più occasioni ma non riescono ad avere la meglio sulla squadra greca. A segno ancora Dessers per gli ospiti, che pareggia il gol di El Kaabi. Lo Steaua Bucarest non delude in casa e regola il Midtjylland 2-0 grazie ai gol di Tanase e Birligea. Battuta d’arresto per la squadra danese che aveva sorpreso in positivo nei precedenti turni di EL e resta a 7 punti in classifica.

Gli altri risultati di oggi:

Besiktas-Malmoe 2-1

Elfsborg-Braga 1-1

Nizza-Twente 2-2

Ludogorets-Athletic Club 1-2

Dinamo Kiev-Ferencváros 0-4

Viktoria Plzeň-Real Sociedad 2-1

Hoffenheim-Lyon 2-2