Palladino è il nuovo allenatore dell’Atalanta: svolta dopo l’esonero di Juric

Raffaele Palladino è pronto a iniziare una nuova avventura alla guida dell’Atalanta, succedendo a Ivan Juric, esonerato dopo la pesante sconfitta contro il Sassuolo. Una decisione arrivata nonostante il recente successo in Champions League contro il Marsiglia, a conferma di un malcontento dirigenziale già latente. La dirigenza bergamasca ha ritenuto necessario dare una scossa all’ambiente, ritenendo che Juric non fosse più in grado di garantire la crescita attesa, soprattutto in Serie A. Il ko con il Sassuolo è stato l’ultimo segnale di una crisi di gioco e risultati che ha convinto il club a intervenire.

Palladino alla Dea: un progetto di continuità

Dopo aver rifiutato un ritorno alla Fiorentina, Palladino ha accettato la sfida atalantina, motivato dalla possibilità di proseguire sulla strada tracciata negli anni da Gian Piero Gasperini. Il nuovo tecnico ha già firmato il contratto con l’Atalanta: manca solo l’annuncio ufficiale, atteso a breve. L’idea di Palladino è quella di mantenere invariato l’assetto tattico impostato da Gasperini, valorizzando i giovani e puntando sulla velocità e sull’intensità di gioco, elementi distintivi del recente passato nerazzurro.

Lo staff tecnico: ritorni e volti noti

Nel nuovo staff tecnico dovrebbero figurare Stefano Citterio nel ruolo di vice allenatore e Federico Peluso, ex difensore dell’Atalanta, che ritrova così il club dove aveva lasciato un segno importante da calciatore. Una squadra di lavoro compatta e con esperienza, pronta a dare nuova linfa al progetto tecnico.