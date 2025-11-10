Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Atalanta

Palladino è il nuovo allenatore dell’Atalanta: svolta dopo l’esonero di Juric

Cambio in panchina per i nerazzurri: Palladino prende le redini della Dea e punta sulla continuità tattica

Nov 10, 20251 Lettura
Raffaele Palladino head coach of ACF Fiorentina during Serie A 2024/25 match between Juventus FC and ACF Fiorentina at Allianz Stadium on December 29, 2024 in Turin, Italy - ph Giuliano Marchisciano during Juventus FC vs ACF Fiorentina, Italian soccer Serie A match in Turin, Italy, December 29 2024

Raffaele Palladino è pronto a iniziare una nuova avventura alla guida dell’Atalanta, succedendo a Ivan Juric, esonerato dopo la pesante sconfitta contro il Sassuolo. Una decisione arrivata nonostante il recente successo in Champions League contro il Marsiglia, a conferma di un malcontento dirigenziale già latente. La dirigenza bergamasca ha ritenuto necessario dare una scossa all’ambiente, ritenendo che Juric non fosse più in grado di garantire la crescita attesa, soprattutto in Serie A. Il ko con il Sassuolo è stato l’ultimo segnale di una crisi di gioco e risultati che ha convinto il club a intervenire.

Palladino alla Dea: un progetto di continuità

Dopo aver rifiutato un ritorno alla Fiorentina, Palladino ha accettato la sfida atalantina, motivato dalla possibilità di proseguire sulla strada tracciata negli anni da Gian Piero Gasperini. Il nuovo tecnico ha già firmato il contratto con l’Atalanta: manca solo l’annuncio ufficiale, atteso a breve. L’idea di Palladino è quella di mantenere invariato l’assetto tattico impostato da Gasperini, valorizzando i giovani e puntando sulla velocità e sull’intensità di gioco, elementi distintivi del recente passato nerazzurro.

Lo staff tecnico: ritorni e volti noti

Nel nuovo staff tecnico dovrebbero figurare Stefano Citterio nel ruolo di vice allenatore e Federico Peluso, ex difensore dell’Atalanta, che ritrova così il club dove aveva lasciato un segno importante da calciatore. Una squadra di lavoro compatta e con esperienza, pronta a dare nuova linfa al progetto tecnico.

