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MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 08: Kylian Mbappe of Real Madrid looks on during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 match between Real Madrid C.F. and FC Internazionale Milano at Estadio Santiago Bernabeu on September 08, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Florencia Tan Jun - UEFA/UEFA via Getty Images)
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Pallone d’Oro 2026, è corsa aperta: Kane, Yamal e Mbappé tra i favoriti

Ott 26, 20262 Lettura

Piaccia o meno il Pallone d’Oro è uno di quei premi che viene seguito in ogni caso. La palma di migliore della stagione affascina più di quanto si creda, nonostante i detrattori siano parecchi. La verità è che i giocatori ci tengono tanto quanto i tifosi ed il regolamento è diventato – anno dopo anno – sempre più trasparente e puntuale. Per il premio maschile prendono parte alla votazione cento giornalisti specializzati, uno per ogni paese presente nelle prime cento posizioni del ranking FIFA. Una lista degli ambasciatori UEFA, più le redazioni dell’Equipe e di France Football stila una lista dei trenta finalisti ed ogni singolo giornalisti voterà i primi dieci – a cui verrà associato un punteggio. Il primo classificato prenderà quindici punti, il secondo dodici ed il terzo dieci dopo di che si va a scalare da otto punti fino ad uno (per il decimo classificato); il calciatore che raggiungerà il punteggio cumulativo più elevato vincerà il riconoscimento. Le preferenze vengono espresse in base a tre criteri: rendimento individuale, rendimento della squadra e fair play. La cerimonia avrà luogo oggi 26 ottobre al London Palladium, prima volta nella storia che la capitale del Regno Unito ospita la serata numero settanta – in onore del Pallone d’Oro vinto dall’inglese Sir Stanley Matthews nel 1956. Nel 2007 Kakà vinse il Pallone d’Oro quando vestiva la maglia del Milan e sul podio finirono Cristiano Ronaldo e Leo Messi, proprio gli ultimi due si contesero il premio dal 2008 al 2023 – salvo le parentesi di Luka Modric (nel 2018) e di Karim Benzema (nel 2022); nel 2020 il premio non venne assegnato a causa della pandemia. Quest’anno la situazione è complessa perchè a contendersi il premio saranno diversi giocatori e nessuno sembra aver preso il largo, nonostante le diverse indiscrezioni sui social network – che in ogni caso non danno indicazioni certe. Harry Kane è uno dei papabili per la vittoria finale, avendo vinto la Bundesliga e la Coppa nazionale con ben sessanta reti segnate e la vittoria della scarpa d’oro. Lamine Yamal è il giocatore più giovane ad aver vinto l’Europeo ed il Mondiale ed ha vinto – oltre che con la propria nazionale – anche la Liga spagnolo con il Barcellona. Fenomeno indiscutibile che, negli ultimi tempi, continua a segnare gol meravigliosi. Il Real Madrid schiera Kylian Mbappè, di ieri la doppietta decisiva nel Clasìco, il transalpino ha trascinato la Francia in finale ed ha vinto la classifica dei cannonieri della Champions League e del Mondiale. Rodri cerca la doppietta personale dopo aver vinto il Mondiale con la Spagna ed il titolo di miglior giocatore della competizione mentre il Paris Saint Germain ha due calciatori in grado di alzare il trofeo. Kvitcha Kvaratskhelia e Fabian Ruiz hanno tutte le carte in regola per diventare i giocatori numeri uno al mondo, con lo spagnolo che ha vinto tutti i trofei disponibili in stagione. Parentesi romantica per Lionel Messi, trascinatore dell’Argentina ai campionati del mondo da vero e proprio protagonista a trentanove anni. I commenti per la Pulce Atomica sono superflui, vincerebbe l’ennesimo pallone d’oro – questa volta inaspettato ad inizio anno.

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Bruno Bertucci

Difensore ad oltranza dei tifosi, quelli caldi. La scrittura unita alla passione non può che far nascere gemme preziose.

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