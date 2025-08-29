Panathinaikos e Braga ai gironi. Eliminate Dinamo Kiev e Slovan Bratislava

AEK LARNACA-BRANN 0-4 (Tot. 1-6)
Data: 27/08
Orario: 18:30
Stadio: AEK Arena
Marcatori:
Castro 45+1’ (Brann)
Hansen 69’ (Brann)
Knudsen 75’ (Brann)
Soltvedt 87’ (Brann)
Il risultato di 1-2 dell’andata ha tenuto in bilico la partita tra AEK Larnaca e Brann fino all’espulsione di Enric Saborit (AEK Larnaca), lasciando dunque la propria squadra in inferiorità numerica. Il gol che sblocca il match arriva al primo minuto di recupero grazie a Castro, il quale dopo uno scambio con Sorensen riesce a calciare sotto la traversa. Nella ripresa i padroni di casa accusano il gol subito e non riescono a reagire. Il Brann ne approfitta e chiude i conti con il raddoppio di Hansen al 69’. Il tris gli riesce sugli sviluppi di calcio d’angolo, con Knudsen che stacca alto e insacca sulla destra. Poco più tardi Soltvedt sigla il poker con una fucilata dal limite dell’area. Il Brann è la prima squadra ad entrare nella classifica a girone unico.
KUPS-MIDTYLLAND 0-2 (Tot. 0-6)
Data: 28/08
Orario: 17:00
Stadio: Magnum Areena
Marcatori:
Brumado 51’ (r) (Midtylland)
Şimşir 54’ (Midtylland)
Sfida arbitrata da Simone Sozza, che si rende subito protagonista con l’espulsione estratta al minuto 38 di Lotjonen, che lascia dunque il Kups in 10. Nella ripresa altro intervento dell’italiano, il quale ha assegnato un calcio di rigore a favore del Midtylland trasformato poi da Brumado. Pochi minuti dopo arriva il raddoppio che mette al sicuro il risultato grazie alla rete di Şimşir. Nulla da fare dunque per la squadra di casa che si ritrova a dover inseguire gli ospiti per poi ritrovarsi in inferiorità numerica dopo neanche 40 minuti. Serata amara e con qualche distrazione di troppo.
SIGMA OLOMUC-MALMÖ 0-2 (Tot. 0-5)
Data: 28/08
Orario: 18:30
Stadio: Andrův stadion
Marcatori:
Gudjohnsen 62’ (Malmö)
Ekong 90+1’ (Malmö)
La squadra svedese vince anche in trasferta, piegando il Sigma Olomuc per 0-2. Decisive le reti di Gudjohnsen a porta vuota e quella di Ekong al 91’ battendo l’estremo difensore avversario. Nonostante il risultato non sia stato largo come all’andata, il Sigma Olomuc non è riuscito a pareggiare i conti e i soli 2 tiri in porta non bastano per impensierire gli avversari.
SAMSUNSPOR-PANATHINAIKOS 0-0 (Tot. 1-2)
Data: 28/08
Orario: 19:00
Stadio: Samsun 19 May Stadium
Termina a reti bianche la sfida tra Samsunspor e Panathinaikos. Poche emozioni in una partita che ha visto la squadra di casa provare a tutti i modi a rimettere in equilibrio il punteggio dopo l’1-2 dell’andata in favore della formazione greca. Nonostante i 13 tiri totali e i 4 in porta, però, non riescono a prolungare quantomeno la partita ai supplementari, venendo dunque eliminati dalla competizione.
PAOK-RIJEKA 5-0 (Tot. 5-1)
Data: 28/08
Orario: 19:30
Stadio: Toumba Stadium
Marcatori:
Meïté 12’ (Paok)
Kōnstantelias 25’ (Paok)
Čalov 56’ (Paok)
Giakoumakīs 77’ (Paok)
Pelkas 89’ (Paok)
Il vantaggio del Rijeka all’andata per di misura è stato completamente buttato via dall’ottima prestazione del Paok con una manita inaspettata. Gli ospiti cedono subito al 12’ con il gol dell’ex Torino, Cremonese e Milan Meïté. Da lì il Rijeka è rimasto immobile a guardare solamente gli avversari. Chiuso il primo tempo con il doppio vantaggio di Kōnstantelias al 25’, siglano altri 3 gol che mettono in ghiaccio la qualificazione alla ‘League Phase’.
LUDOGORETS-SHKËNDIJA 4-1 (Tot. 5-3)
Data: 28/08
Orario: 19:30
Stadio: Ludogorets Arena
Marcatori:
Kurtulus 9’ (Ludogorets)
Čočev 24’ (Ludogorets)
Tamba 64’ (Shkëndija)
Tekpetey 98’ (Ludogorets)
Bile 120+2’ (Ludogorets)
Ludogorets-Shkëndija è stata una partita entusiasmante, ricca occasioni e gol. Doppio vantaggio della squadra bulgara, che si fa però riprendere al 64’ da Tamba. Nei supplementari il Ludogorets ha ancora benzina nelle gambe e conquista l’accesso alla classifica a girone unico con le reti di Tekpetey e Bile.
GENK-LECH POZNAŃ 1-2 (Tot. 6-3)
Data: 28/08
Orario: 20:00
Stadio: Cegeka Arena
Marcatori:
Itō 31’ (Genk)
Lisman 43’ (Lech Poznań)
Bengtsson 56’ (Lech Poznań)
Il Lech Poznań vince la partita, ma non riesce a portare a casa la qualificazione. A segno subito i belgi con la rete di Itō al 31° minuto del primo tempo, ma al 43° arriva subito il pari firmato Lisman. Nella ripresa gli ospiti ribaltano tutto con il gol di Bengtsson al 56’, ma l’1-5 della gara di andata pesa e non poco per i polacchi, che dunque vengono eliminati.
DINAMO KIEV-TEL-AVIV 1-0 (Tot. 2-3)
Data: 28/08
Orario: 20:00
Stadio: Lublin Arena
Marcatori:
Guerrero 5’ (Dinamo Kiev)
La rete siglata da Eduardo Guerrero al 5° minuto per la Dinamo Kiev non è bastata e nonostante i 10 tiri totali della squadra ucraina, non sono riusciti a raddoppiare per pareggiare i conti e prolungare la partita ai tempi supplementari. Termina dunque qui l’esperienza europea per Shovkovsky con tanti rimpianti.
YOUNG BOYS-SLOVAN BRATISLAVA 3-2 (Tot. 4-2)
Data: 28/08
Orario: 20:00
Stadio: Stade de Suisse
Marcatori:
Gigović 29’ (Young Boys)
Bedia 37’ (Young Boys)
Mak 43’ (Slovan Bratislava)
Gigović 52’ (Young Boys)
Strelec 87’ (Slovan Bratislava)
Lo Young Boys vince ancora di misura dopo lo 0-1 della partita di andata firmato da Bedia. Apre le marcature Gigović al 29’, che si ripeterà poi al minuto 52 per il momentaneo 3-1. Nel mezzo la rete ancora di Bedia, mentre lo Slovan Bratislava prova il tutto per tutto in modo da rimediare e accorciare le distanze, ma lo fa troppo tardi e dunque i gialloneri festeggiano la qualificazione. Seconda eliminazione consecutiva nel giro di poche settimane per la formazione slovacca dopo quella in Champions League.
UTRECHT-ZRINJSKI MOSTAR 0-0 (Tot. 2-0)
Data: 28/08
Orario: 20:00
Stadio: Galgenwaard Stadion
Dopo il 2-0 dell’Utrecht, lo Zrinsjki Mostar era chiamato alla rimonta per sperare di superare il turno e accedere alla ‘League Phase’, ma lo 0-0 non basta per aggiustare la situazione e la squadra di casa è brava a non commettere errori in difesa e mantenere il punteggio invariato.
STEAUA BUCAREST-ABERDEEN 3-0 (Tot. 5-2)
Data: 28/08
Orario: 20:30
Stadio: Arena Națională
Marcatori:
Olaru 45+1’ (Steaua Bucarest)
Șut 52’ (Steaua Bucarest)
Olaru 59’ (Steaua Bucarest)
Dopo l’emozionante 2-2 dell’andata, questa volta non c’è stata partita. Lo Steaua Bucarest è riuscito a vincere con la doppietta di Olaru e il gol di Șut al 52’ e con un netto 3-0 portano a casa questa grande prestazione frutto di un ottimo spirito di squadra. Il sogno per l’Aberdeen si è spento in pochi minuti, ma comunque il cammino fatto non va cancellato.
BRAGA-LINCOLN 5-1 (Tot. 9-1)
Data: 28/08
Orario: 21:00
Stadio: Stadio comunale di Braga
Marcatori:
Carvalho 12’ (Braga)
Martínez 41’ (Braga)
Martínez 45+1’ (Braga)
Vidigal 77’ (Braga)
Víctor 82’ (Braga)
Gómez 89’ (Lincoln)
Con il risultato dell’andata erano ad un passo dalla ‘League phase’, ora il Braga lo è ufficialmente. Il 5-1 non ha avuto completamente storia. Doppietta di Martínez e altri protagonisti che hanno portato a casa un punteggio pesante sul 9-1 finale. Lincoln praticamente mai in partita, salvato solo dal gol della bandiera di Gómez.
Di seguito, dunque, la classifica completa di Europa League 2025/2026
ASTON VILLA – BASILEA – BOLOGNA – BRANN – CELTA VIGO – CELTIC – DINAMO ZAGABRIA – STEAUA BUCAREST – FENERBAHÇE – FERENCVÁROSI – FEYENOORD – FRIBURGO – GENK – GO AHEAD EAGLES – LILLA – LUDOGORETS – LIONE – TEL-AVIV – MALMÖ – MIDTJYLLAND – NIZZA – NOTTINGHAM FOREST – PAOK – PANATHINAIKOS – PORTO – RANGERS – BETIS – STELLA ROSSA – ROMA – SALISBURGO – BRAGA – STURM GRAZ – STOCCARDA – UTRECHT – VIKTORIA PLZEŇ – YOUNG BOYS