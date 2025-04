Pareggi preziosi per Verona e Cagliari. Empoli e Lecce tremano

LECCE – VENEZIA 1-1

50’ Gallo su aut. (V), 65’ Baschirotto (L)

Al “Via del Mare” di Lecce, il testa a testa salvezza tra i salentini e i veneti termina con un pareggio dal sapore amaro per entrambe le contendenti. I padroni di casa, almeno, possono dire di aver interrotto la pessima serie di 5 ko consecutivi, anche se rimangono fortemente in bilico sulla zona retrocessione, distante solo due lunghezze. Gli arancioneroverdi di Di Francesco, invece, non riescono ad approfittare del vantaggio acquisito ad inizio ripresa, fallendo l’ennesima possibilità di tornare in corsa per una salvezza che continua ad assumere sempre più i connotati di una chimera. Nonostante lo 0-0 sul quale si arriva al termine della prima frazione, i ventidue in campo non si risparmiano anche se è evidente il problema che accomuna entrambe le formazioni: la scarsa incisività in zona gol (non a caso i peggiori attacchi del campionato). Il pallino del gioco è in mano agli uomini di mister Giampaolo, ma sia Krstovic che Tete Morente risultano inconcludenti. Come spesso avviene nel calcio, è allora il Venezia ad avere la miglior chance dell’intera frazione: al 41’, Yeboah spara alle stelle un ottimo pallone a poca distanza dalla porta difesa da Falcone. Evidentemente tale occasione ha l’effetto di dare maggiore convinzione alla squadra ospite, che impatta meglio l’inizio del secondo atto. Al 50’ – tuttavia – è solo per uno sfortunato autogol se i lagunari passano in vantaggio: il calcio di punizione battuto da Zerbin (il più positivo tra i suoi), viene intercettato da Gallo e deviato nella sua stessa porta. Da questo momento e fino al termine, il Venezia ha il grosso demerito di farsi bastare il minimo scarto acquisito lasciandosi travolgere dalla sfuriata dei salentini. Giampaolo inserisce Berisha, N’Dri e Pierret nel tentativo di capovolgere la situazione e, solo per poco, non ci riesce. Al 65’, infatti, capitan Baschirotto la pareggia grazie ad un imperioso stacco di testa, mentre al 79’ il sinistro del neo entrato N’Dri indirizza la sfera sul palo interno prima che attraversi l’intera area piccola e venga messa in sicurezza dalla retroguardia veneta. Per il Lecce, adesso, si prospetta un finale di stagione al cardiopalmo visto soprattutto il calendario impietoso: Juventus, Como, Atalanta e Napoli saranno gli ostacoli da superare per raggiungere una difficile salvezza. Il Venezia – che non vince dallo scorso 22 dicembre – sarà invece costretto a riscattarsi nelle prossime due sfide contro Monza ed Empoli.

EMPOLI – CAGLIARI 0-0

In casa Empoli manca ancora il gusto pieno da tre punti… più che dieta forzata, è ormai un vero e proprio digiuno. Fra l’atro, anche a livello realizzativo, si è arrivati a 516’ senza segnare al “Castellani” (compresa la recente sfida di Coppa Italia, persa col Bologna): facendo due rapidi conti, sono poco meno di 6 partite senza mai esultare per la squadra guidata da Roberto D’Aversa. E così, se la rete non arriva, magari un punto muove la classifica. Con 5 punti appena, però, all’attivo nelle ultime 16 giornate il piede e mezzo nelle paludi della retrocessione per i toscani c’è tutto. Il Cagliari, con questo segno X, raggiunge quota 30 in classifica e non è certo poco con ancora 7 giornate dal termine a disposizione, contribuendo anche a tenere più bassa la quota salvezza; immutata la distanza dall’Empoli terz’ultimo, ma con una giornata in meno da disputare. Tradizione confermata, poi, alla voce equilibrio negli scontri diretti in Serie A tra le due contendenti odierne: negli ultimi 13 testa a testa, 4 successi per parte e 5 pareggi… l’equilibrio ha caratterizzato a lungo anche questo pomeriggio empolese, nel secondo tempo la squadra di casa ha cercato con più convinzione – ma solo a sprazzi – una rete che non è mai arrivata.

TORINO – HELLAS VERONA 1-1

64’ Sarr (HV), 67’ Elmas (T)

Un punto buono per proseguire la striscia di risultati utili consecutivi per la squadra granata di Vanoli, che arriva così al sesto risultato positivo. Oltre a questo dato puramente statistico, tuttavia, poco o nulla per un Toro che ha faticato molto nel corso del primo tempo e che ha rischiato grosso recuperando la partita soltanto grazie a una gran giocata di Elmas (67’). Meglio il Verona lungo l’arco di tutta la partita, con le migliori occasioni avute proprio dagli scaligeri che sono riusciti a passare in vantaggio al 64’ con Sarr, abile a sfruttare un “regalo” del portiere Milinkovic-Savic che, nel tentativo di rilanciare, si è fatto bloccare il pallone proprio dall’attaccante svedese del Verona. Veneti che, poco prima, avevano evitato il contro svantaggio con Montipò che aveva parato il rigore battuto da Che Adams. La reazione del Toro è comunque arrivata e il pareggio è stato praticamente immediato: al 67’ Elmas, con una conclusione ravvicinata, ha portato la gara di nuovo in equilibrio. Finale in 10 uomini per il Torino, a causa dell’espulsione giustamente comminata a Ricci per un’entrataccia sul neo entrato Ajayi.

Emanuele Tocchi