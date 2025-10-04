Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Pareggio ad alta intensità tra l’Atalanta ed il Como. Perrone risponde a Samardzic

DUBLIN, IRELAND - MAY 22: Ademola Lookman of Atalanta BC, right, celebrates after scoring his and his side's third goal during the UEFA Europa League 2023/24 final match between Atalanta BC and Bayer 04 Leverkusen at Dublin Arena on May 22, 2024 in Dublin, Ireland. (Photo by Stephen McCarthy - Sportsfile/UEFA via Getty Images)

Dopo le fatiche europee l’Atalanta di mister Ivan Juric affronta in casa il Como di Cesc Fabregas. La gara si accende subito con gli ospiti pericolosi con Douvikas ma Hien salva tutto con una splendida rovesciata. Cambio di fronte ed al 5’ Samardzic regala il vantaggio alla Dea dopo un uno-due con Ederson. Gli orobici non si fermano e prima con Sulemana e dopo con Ederson sfiorano il raddoppio di fronte i propri tifosi. Al 18’ Perrone pareggia i conti dopo aver sradicato un pallone pericoloso dai piedi di Pasalic. I ritmi si alzano con le due compagini che, dal punto di vista atletico, sembrano essere un passo avanti alle altre in questo match. Al 28’ Lookman sfiora il gol del vantaggio dopo una buona azione di Samardzic. La prima frazione di gioco termina sull’1 a 1. Il secondo tempo comincia con i nerazzurri carichi con Sulemana e Lookman che nei primi 3 minuti cercano invano la rete del vantaggio. Al 54’ Nico Paz sale in cattedra e regala un pallone d’oro a Da Cunha il quale non riesce a sorprendere la retroguardia comasca. La partita continua a ritmi forsennati, senza che nessuna delle due compagini riesca a surclassare l’altra. La gara termina con un pareggio.

Atalanta 1-1 Como
(Samardzic, Perrone)

