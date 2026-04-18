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Serie A

Pari amaro all’Olimpico: Hermoso risponde a Krstovic. Champions lontana

All’Olimpico finisce in parità lo scontro diretto per l’Europa: apre Krstovic, replica Hermoso nel recupero del primo tempo. Un punto che lascia tutto quasi invariato

Apr 18, 20261 Lettura
STUTTGART, GERMANY - NOVEMBER 06: Gian Piero Gasperini, Head Coach of Atalanta, reacts during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD4 match between VfB Stuttgart and Atalanta BC at Stuttgart Arena on November 06, 2024 in Stuttgart, Germany. (Photo by Christian Kaspar-Bartke - UEFA/UEFA via Getty Images)

Nella 33ª giornata di Serie A, Roma e Atalanta pareggiano 1-1 in un confronto dal peso specifico altissimo nella corsa europea. All’Olimpico parte meglio la Dea, avanti al 12’ con Krstovic, ma la squadra giallorossa rimette in equilibrio il match allo scadere del primo tempo grazie a Hermoso. Decisivo anche Carnesecchi, protagonista con più interventi di livello su Soulé e Malen.

Parte forte l’Atalanta, più aggressiva e verticale nei primi minuti. Al 12’ la squadra bergamasca trova il vantaggio: De Roon recupera palla e serve Krstovic, che incrocia col destro e supera Svilar per lo 0-1. La Roma prova a reagire aumentando ritmo e pressione, ma deve fare i conti con un super Carnesecchi, attento prima sul mancino di Soulé e poi su Malen lanciato a rete. Quando il primo tempo sembra chiudersi con la Dea avanti, arriva l’episodio che cambia l’inerzia: al 45’ Rensch confeziona l’assist per Hermoso, bravo a girare in porta il pallone dell’1-1. Nella ripresa il copione resta equilibrato, con cambi e intensità ma poche vere aperture. Malen impegna ancora Carnesecchi, mentre Hermoso sfiora la doppietta colpendo una traversa di testa. È l’ultima grande occasione di una sfida combattuta ma bloccata. Il pareggio serve poco a entrambe: Roma a 58 punti, aggancio al Como al quinto posto, Atalanta settima a quota 54, ancora distante quattro lunghezze.

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