Serie A

Parma-Cagliari, le probabili formazioni, orario e diretta tv

Il match in scena al ‘Tardini’ apre la giornata numero 27 di questo campionato, con entrambe le formazioni in cerca della permanenza nella massima serie

Feb 27, 20261 Lettura
Matteo Prati of Cagliari Calcio during Cagliari Calcio vs AS Roma, Italian soccer Serie A match in Cagliari, Italy, December 07 2025

Dopo gli impegni infrasettimanali delle squadre in lotta per le competizioni europee (Champions, Europa League e Conference League), torna dunque la ‘Serie A’, con l’anticipo del venerdì sera, che vede in campo Parma e Cagliari.

La situazione attuale di Cuesta e Pisacane

Due rose sicuramente ben attrezzate per avere la certezza di rimanere in questo campionato anche nella prossima stagione, con i padroni di casa reduci dal successo contro il Milan di Allegri a ‘San Siro’ tra le polemiche, con rete decisiva di Troilo sugli sviluppi di calcio d’angolo. Con quella di Milano, i ‘crociati’ è la terza vittoria consecutiva dopo Bologna in trasferta e Verona in casa.

D’altra parte, invece, c’è il Cagliari di Pisacane, che nell’ultimo match ha ottenuto un punto contro la Lazio di Maurizio Sarri, con uno 0-0 povero di emozioni e un’espulsione di Yerry Mina all’85’, il quale salterà inevitabilmente lo scontro di questa sera. L’ultima vittoria per i “sardi” risale al 31/01 sempre contro i gialloblù allenati da Sammarco, con un netto 4-0 davanti ai propri tifosi.

In seguito 2 sconfitte (entrambe terminate con 2 reti di scarto) contro Roma e Lecce, che hanno di fatto fermato il periodo positivo che stava dando ottimi riscontri in campo, soprattutto per la classifica. Le due compagini sono distanti solo di 3 punti, con il Cagliari costretto ad inseguire, mentre il Parma con un’eventuale vittoria potrebbe avvicinarsi al Sassuolo di Fabio Grosso in 9ª posizione.

Parma-Cagliari: Le probabili formazioni

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Zé Pedro, Dossena, Obert; Adopo, Liteta; Palestra, Sulemana, Esposito; Kilicsoy. Allenatore: Fabio Pisacane.

Parma-Cagliari: dove vedere il match in tv e streaming

L’incontro tra i gialloblù e i rossoblù potrà essere seguita in diretta e in esclusiva a partire dalle 20:45 su DAZN in streaming, oppure in pay tv su ‘Sky Zona Dazn’ (canale 214).

