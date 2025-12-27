Parma respira, la Viola sprofonda! Cagliari corsaro, il Como riparte

PARMA-FIORENTINA 1-0

3′ st Sorensen

Al Tardini il Parma ritrova sorriso e classifica, imponendosi 1-0 contro una Fiorentina fragile e nervosa. Decide Sorensen, al primo gol in Serie A, al termine di una gara in cui i ducali mostrano più fame e maggiore lucidità. Nel primo tempo il Parma costruisce le occasioni migliori approfittando dell’atteggiamento troppo attendista dei viola, schiacciati in un blocco basso e incapaci di dare continuità offensiva. Kean resta isolato, Gudmundsson è costretto ad abbassarsi, mentre Sorensen e Ondrejka mettono ripetutamente in allarme De Gea.

La svolta arriva a inizio ripresa: cross di Britschgi, sponda sporca di Pellegrino e colpo vincente di Sorensen. La Fiorentina prova a reagire più con l’orgoglio che con ordine, ma trova sulla sua strada un Corvi in versione super. Il Parma sale a quota 17 punti e si porta al 14° posto, riscattando anche la recente sconfitta contro la Lazio. Per i viola è notte fonda: ultimi con 9 punti e fischi inevitabili.

TORINO-CAGLIARI 1-2

28’pt Vlasic, 45’pt Prati; 21’st Kilicsoy

Il Cagliari si prende una vittoria pesantissima in casa del Torino, imponendosi 2-1 in rimonta e allungando sul fondo della classifica. I granata partono meglio e passano con Vlasic, al quarto centro consecutivo, ma si fermano proprio sul più bello.

Il pareggio di Prati allo scadere del primo tempo cambia l’inerzia del match. Nella ripresa, dopo una fase di equilibrio, è l’invenzione di Kilicsoy a spezzare la partita: dribbling secco e sinistro a giro che non lascia scampo. Il Cagliari sale a 18 punti, +6 sulla zona retrocessione, e si prepara alla sfida con il Milan con tutt’altro spirito. Il Torino, invece, si ferma a 20 e perde continuità.

LECCE-COMO 0-3

20′ Nico Paz (C), 21′ st Jacobo Ramon (C), 30′ st Douvikas (C).

Segnali fortissimi anche dal Como, che torna al successo dopo un mese espugnando Lecce con un netto 3-0. La squadra di Fabregas cresce alla distanza e colpisce con qualità e cinismo. A sbloccare il match è ancora Nico Paz, favorito da una deviazione che inganna Falcone. Le proteste costano il rosso a Di Francesco, e da lì in poi la gara prende una direzione precisa.

Nella ripresa il Lecce prova a reagire, ma il Como chiude i conti con Jacobo Ramon e Douvikas, sfiorando anche un passivo più pesante. Il Como vola a 27 punti e guarda la classifica con serenità, mentre il Lecce resta inchiodato a quota 16 e vede avvicinarsi pericolosamente la zona rossa, con all’orizzonte la trasferta contro la Juventus.