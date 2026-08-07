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Roma

Pellegrini-Roma, fumata bianca: accordo raggiunto, pronto il rinnovo annuale

Il capitano giallorosso è vicino alla firma dopo mesi di attesa: manca solo l’ufficialità

Ago 7, 20261 Lettura
ROME, ITALY - MARCH 19: Lorenzo Pellegrini of AS Roma celebrates scoring his team's third goal with Gianluca Mancini during the UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 Second Leg match between AS Roma and Bologna FC 1909 at Stadio Olimpico on March 19, 2026 in Rome, Italy. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)

La lunga attesa è ormai ai titoli di coda. Lorenzo Pellegrini è pronto a proseguire la sua avventura con la Roma, dopo aver raggiunto un’intesa con il club per il rinnovo del contratto. Il centrocampista, rimasto svincolato al termine del precedente accordo, era in attesa della proposta giusta, dando però sempre priorità alla permanenza in giallorosso.

Le negoziazioni, rallentate anche dal recente infortunio del capitano romanista, erano rimaste in una fase di stallo per diversi mesi. Nelle ultime ore, però, la situazione si è definitivamente sbloccata. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, le parti hanno raggiunto un accordo totale per un contratto annuale.

Restano ora da completare gli ultimi passaggi burocratici con lo scambio dei documenti tra il club e l’entourage del giocatore. Salvo sorprese, l’annuncio ufficiale arriverà a breve, sancendo così la permanenza di Pellegrini nella squadra di cui è anche capitano. Una notizia importante per la Roma, che potrà contare ancora sull’esperienza e sulla leadership del numero 7 in vista della nuova stagione.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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