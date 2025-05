Per l’Inter c’è l’idea Zirkzee… e non solo! Si lavora sulla formula

Nonostante il finale di stagione sia ancora tutto da scrivere per l’Inter, con la lotta scudetto improvvisamente riaperta a due giornate dalla fine e una finale di Champions League da disputare, nei pressi di Via della Liberazione si inizia già a pensare al futuro. Non è un mistero che la prossima sessione di mercato sarà quella del rinnovamento in casa Inter, con l’obiettivo di ringiovanire l’organico. Fra i reparti interessati da questa opera di svecchiamento non è escluso l’attacco. Il problema principale per i nerazzurri in questi due stagioni comunque di alto livello, è stato proprio la mancanza di rincalzi in attacco. Arnautovic e Sanchez lo scorso anno, Correa e Taremi quest’anno, sempre insieme all’austriaco, non hanno dato garanzie né sul piano del rendimento né su quello atletico, costringendo spesso la coppia titolare composta da Lautaro Martinez e Thuram a qualche straordinario, causando nella stagione in corso diversi infortuni.

Ecco che fra i papabili per rinforzare l’attacco dell’Inter nella prossima stagione rientrerebbe Joshua Zirkzee. Dopo essersi trasferito la scorsa estate al Manchester United per la cifra di 40 milioni di € circa, l’olandese ha deluso le aspettative, con soli 7 goal segnati e 3 assist in 47 presenze stagionali. Inoltre, se non dovessero vincere la finale di Europa League contro il Tottenham, i Red Evils sarebbero esclusi da tutte le competizioni e di conseguenza il reparto andrebbe sfoltito e, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, l’ex attaccate del Bologna potrebbe essere sulla lista dei partenti. Zirkzee, classe 2001, rappresenterebbe un profilo in linea con la filosofia di Oaktree, data la sua giovane età e l’ingaggio non troppo elevato (3,5 milioni a stagione) e inoltre potrebbe risultare adatto all’impianto tattico di Inzaghi per la sua duttilità e capacità di muoversi, oltre a conoscere già la Serie A. Ovviamente, sempre secondo il quotidiano romano, l’idea del club di Via della Liberazione sarebbe quella di proporre un prestito con diritto di riscatto allo United, che certamente non vorrà svendere il calciatore acquistato neanche un anno fa, ma il cui valore si è probabilmente abbassato.

Tuttavia, l’olandese non è l’unico nome sul taccuino di Marotta e Ausilio. Come riporta Sport Mediaset, resta forte l’interesse sul giovane Nico Paz del Como e su Jonathan David, attenzionato da molte squadre europee, dato che sarà svincolato dal prossimo giugno e, in alternativa, con un occhio puntato su Castro del Bologna e Bonny del Parma, oltre a Giacomo Raspadori che potrebbe rientrare in un ‘eventuale contropartita tecnica, se il Napoli dovesse farsi sotto per Frattesi. Il finale di stagione è ancora tutto da vivere ma in casa Inter il mercato sembra essere già iniziato