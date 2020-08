Perchè l’acquisto di Thiago Alcántara è il migliore di sempre

L’ultima partita di Thiago Alcántara con la maglia del Bayern Monaco è stata un trionfo. Gli 86 minuti di qualità erano prevedibili. Il centrocampista infatti ha nel sangue i geni trasmessi alla nascita dal padre Mazinho, oltre alla formazione stellare della scuola catalana. Nel match contro il PSG però non è saltato all’occhio solo l’85% di precisione nei passaggi. Lo spagnolo si sta rivelando un interprete totale della mediana perché non disdegna più il lavoro di copertura che in passato trascurava.

In finale di Champions è stato il miglior recupera palloni della squadra, insieme a Kimmich e Davies, due giocatori con caratteristiche più difensive. In realtà la conquista della coppa dalle grandi orecchie è il culmine di una stagione perfetta per tutto il Bayern. Il Triplete ha portato all’interno dello spogliatoio grande gioia, che non era trapelata durante il percorso. I bavaresi nel post-lockdown hanno vinto tutte le partite, ma hanno sempre mantenuto una concentrazione per certi versi incredibile. Tuttavia alla conclusione di una stagione così positiva, il sobrio abito di circostanza tedesco ha lasciato spazio all’allegria.

TRIPLETE E ADDIO. Thiago ha partecipato alla festa come tutti i suoi compagni, ma, complici alcune inquadrature dedicate, si è potuto analizzare nei minimi particolari ogni suo gesto. Lo spagnolo si è fermato con tutti i membri della squadra (dai giocatori allo staff) per dei lunghi abbracci e qualche parola lasciando trasparire un po’ di tristezza. Il motivo di questo rituale è riassunto in modo perfetto nella conferenza di Flick al termine della partita: Ora mi ha detto che resta ha detto il tecnico, salvo poi scoppiare a ridere. L’addio di Thiago al Bayern non è un mistero per nessuno.

IL SOGNO BARCELLONA. La prima idea avrebbe portato a Barcellona. Nonostante sulla carta d’identità ci sia scritto San Pietro Vernotico alla voce luogo di nascita, il fratello di Rafinha è cresciuto in Catalogna, dove è stato formato per il calcio e la vita. La nascita del secondo genito ha rafforzato la convinzione di un ritorno a casa. Il Barça però in questi giorni ha ben altro per la testa e molti desideri sono stati messi da parte. A dirla tutta, è strano che un giocatore tanto qualitativo abbia stimolato solo l’interesse del Liverpool.

Il Bayern non si è impuntato sul rispetto del contratto a circa dodici milioni a stagione, ma chiede una buona plusvalenza per rientrare dell’investimento. Nel 2013, appena arrivato a Monaco, Guardiola non ha chiesto dove si trovasse il suo alloggio, ma Thiago Alcántara. Il club l’ha subito accontentato: 25 milioni. Il giocatore e la squadra negli anni si sono aiutati a vicenda. Il percorso di crescita ha migliorato entrambi, non solo in campo. Le grandi qualità dello spagnolo sono state un importante insegnamento per giovani come Kimmich.

Il tedesco, da semplice giocatore di contenimento, si è trasformato in un jolly, ormai insostituibile, capace di coprire tanti ruoli diversi. Thiago ha ricevuto molto in termini di esperienza e nella lettura della gara. Sono passati i tempi in cui partiva palla al piede da centrocampo per scartare tutti gli avversari. Ora è più riflessivo e difficilmente sbaglia un passaggio.

LA STIMA CON KLOPP. È sorprendente che per uno degli interpreti migliori al mondo in mezzo al campo faccia sul serio soltanto Klopp. La stima tra l’allenatore e il giocatore è reciproca. Non è stato difficile quindi trovare un accordo. Non si respira impazienza perché il mercato chiude il 5 ottobre, anche se in Inghilterra la stagione si apre già oggi: alle 17.30 Liverpool e Arsenal si giocano il Community Shield.

La Premier invece riparte il 12 settembre, quindi non c’è fretta. Nemmeno il Bayern ne ha, visto che da ventotto stagioni di fila non chiude un bilancio in rosso. Da quando insomma difendeva i pali bavaresi Oliver Kahn, che ora deve succedere alla pesantissima eredità di Karl-Heinz Rummenigge. Prima mossa: 30 milioni e qualche bonus per Thiago.

di Balthazar Ilacqua