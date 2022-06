Perez:”Mbappè ha subito pressioni e ha cambiato idea”

In una lunghissima intervista al programma della tv spagnola El Chiringuito, il presidente del Real Madrid affronta tanti argomento, ma ovviamente l’attenzione è tutta per l’affare Kylian Mbappè che non è andato in porto:“Il suo sogno era quello di giocare per il Real, abbiamo provato a ingaggiarlo lo scorso agosto ma non l’hanno fatto partire, ha continuato a dire che voleva noi fino a 15 giorni prima che la situazione cambiasse, probabilmente ha subìto le pressioni politiche e anche economiche e ha scelto la strada più semplice, ma poteva dircelo prima.

Poi ho saputo che non voleva partecipare a un evento di uno sponsor con la sua Nazionale, ma il calcio è uno sport collettivo e quindi ci siamo detti che questo Mbappé non era più quello che volevamo, non era quello che sognava il Real.

E’ giovane e ha subito le pressioni, lo ha chiamato il presidente della Repubblica, il sindaco di Parigi, poi in Qatar possono offrire cose incredibili, non credo abbia molto senso tutto questo, ma sicuramente il ragazzo è rimasto colpito. Vogliono che cresca in Francia, ma Zidane è venuto a Madrid, Benzema ha fatto grandi cose…Non capisco”.