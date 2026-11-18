Di Belgio-Italia 4-1 resteranno i quattro gol incassati, la qualificazione ai quarti di Nations League sfumata e una difesa che si è sciolta nel giro di pochi minuti. Eppure, scorrendo il tabellino, una riga si stacca dalle altre: 11′, Pio Esposito. Chi ha consultato i bonus scommesse lo sa: prima di fidarsi si guardano i numeri. Quelli di Pio Esposito dicono dieci gol in quindici presenze con la maglia azzurra, e il decimo è arrivato proprio a Bruxelles. Un numero tondo che, in una serata da archiviare in fretta, dice parecchio sul futuro dell’attacco azzurro.

Un’illusione durata quattro minuti

Allo stadio Re Baldovino, davanti a 42.500 spettatori, l’Italia di Mancini era partita con il piglio giusto. All’11’ Esposito ha chiuso un’azione nata da un cross di Kayode e ha portato avanti gli azzurri, che in quel momento potevano ancora pensare ai quarti. È durata poco. Al 15′ ha pareggiato De Cuyper, al 22′ Ngoy ha firmato il sorpasso e al 26′ Doku ha chiuso di fatto la partita. Tre gol in undici minuti, con la linea difensiva sempre in ritardo sulle accelerazioni dei belgi.

Nella ripresa il Belgio ha gestito senza affanni e al 35′ Moreira ha messo il 4-1. Nel finale l’occasione per rendere il passivo meno pesante è capitata proprio a Esposito: rigore concesso dopo un controllo al VAR per un fallo di mano di Raskin, ma Lammens ha respinto il suo tiro. Una macchia piccola su una serata comunque positiva per lui, almeno a livello personale.

Il girone si chiude con la Francia a 13 punti, il Belgio a 12, l’Italia a 10 e la Turchia a zero. Francia e Belgio vanno ai quarti, gli azzurri restano in Lega A ed evitano i play-out grazie al piazzamento tra le due migliori terze. Mancini a fine gara non ha cercato scuse: “Sono stati più bravi di noi”, ha detto, aggiungendo che “questa è una serata che ci servirà”.

Quota 10 a 21 anni: davanti c’è solo Meazza

Il dato che rimane, però, è quello di Esposito. Con il gol di Bruxelles il centravanti ha raggiunto quota 10 con la maglia della Nazionale a 21 anni, 4 mesi e 18 giorni. Nella storia azzurra soltanto Giuseppe Meazza c’era arrivato più giovane. Basta questo accostamento per capire il peso del traguardo, soprattutto per una Nazionale che negli ultimi anni ha faticato a trovare un attaccante di riferimento capace di segnare con continuità.

Dieci gol in quindici partite non sono un caso. Esposito si muove da centravanti vero, attacca l’area, gioca di sponda per i compagni e sa farsi trovare nel momento giusto, come nell’azione dell’1-0. In questo autunno aveva già lasciato il segno anche nella sfida con la Francia a San Siro. In un reparto in cui per anni il ct di turno ha cambiato interpreti quasi a ogni raduno, il suo nome è diventato il primo da scrivere in distinta.

Il ricambio azzurro parte da qui

Bruxelles ha mostrato anche il resto del nuovo corso. In campo, dall’inizio o a gara in corso, si sono visti Kayode, Scalvini, Calafiori, Pisilli, Koleosho, Palestra, Doumbia e Vergara, mentre Cisse ha fatto il suo esordio in Nazionale entrando nella ripresa. Un gruppo giovane, con tanta qualità e altrettanta inesperienza, che contro una squadra rapida e cinica come il Belgio ha pagato ogni errore di posizione.

È il prezzo di una fase di passaggio, e Mancini lo sa. Il prossimo appuntamento è fissato per il 6 dicembre a Belfast, quando verranno sorteggiati i gironi delle qualificazioni europee: l’Italia sarà testa di serie e tornerà in campo a marzo. Da qui ad allora il ct dovrà decidere come proteggere una difesa che oggi concede troppo e come costruire la squadra attorno al suo centravanti.

Se dalla notte belga esce una certezza, è che l’attacco azzurro ha già il suo punto di riferimento. Il resto, a cominciare dalla tenuta della retroguardia, è ancora tutto da costruire.