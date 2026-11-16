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BOLOGNA, ITALY - OCTOBER 05: Pio Esposito of Italy celebrates scoring his teams third goal during the UEFA Nations League 2026/27 group phase match between Italy and Türkiye at Renato Dall'Ara Stadium on October 05, 2026 in Bologna, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - UEFA/UEFA via Getty Images)
Nations LeagueNazionale

Pio Esposito nella storia della Nazionale, con il gol di ieri diventa il secondo più giovane ad arrivare a quota 10 reti

Nov 16, 20261 Lettura

La sconfitta dell’Italia contro il Belgio ha lasciato l’amaro in bocca a tutti i tifosi degli Azzurri. La nuova era di Roberto Mancini non decolla a causa dei mancati risultati e di una squadra che non riesce a trovare l’amalgama oltre che un’elevazione del tasso tecnico. Tra i punti negativi c’è, da anni, la latitanza dei centravanti. Il numero dei 9 è sempre di meno in tutta Europa e chi c’è non riesce a disputare un minutaggio adeguato per avere una continuità con la squadra di club. Fuori da questo discorso c’è sicuramente Pio Esposito,il quale ha segnato la rete del provvisorio vantaggio nella serata di ieri in Nations League. Il centravanti dell’Inter sembra essere l’eccezione a quanto descritto prima ed è entrato a pieno diritto nella storia della Nazionale. Il classe 2005 è il secondo italiano più giovane ad aver segnato dieci gol con il proprio Paese, raggiungendo questo risultato a 21 anni, 4 mesi e 18 giorni. Meglio di lui ha fatto solo Giuseppe Meazza, arrivando a dieci reti a 20 anni, 5 mesi e 30 giorni. Il secondo posto era detenuto, fino a ieri sera, da Mario Balotelli (22 anni, 10 mesi e 7 giorni) mentre ora è scivolato in terza posizione. Sandro Mazzola (22 anni, 11 mesi, 23 giorni) e Alessandro Del Piero (23 anni, 11 mesi e 1 giorno) completano la top 5 dei calciatori più giovani ad essere andati in doppia cifra con la maglia Azzurra. Un dato confortante e di buon auspicio, per Esposito e non solo, è quello relativo ai riconoscimenti in Nazionale. Giuseppe Meazza ha vinto due Mondiali (1934 e 1938), due Coppe Internazionali (1927/1930, 1933/1935) e un argento nella Coppa Internazionale (1931/1932); Mario Balotelli ha vinto la medaglia d’argento ad Euro 2012 e il bronzo nella Confederation Cup 2013; Sandro Mazzola ha portato a casa l’oro di Euro 1968 e l’argento ai Mondiali di Messico 70; Alessandro Del Piero ha vinto l’argento agli Europei del 2000 e l’oro nel Mondiale del 2006.

CHISINAU, MOLDOVA – NOVEMBER 13: Pio Esposito of Italy celebrates scoring his team’s second goal during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Moldova and Italy at Stadionul Zimbru on November 13, 2025 in Chisinau, Moldova. (Photo by Mattia Ozbot – UEFA/UEFA via Getty Images)

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Bruno Bertucci

Difensore ad oltranza dei tifosi, quelli caldi. La scrittura unita alla passione non può che far nascere gemme preziose.

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