Pioli:”Abbiamo superato tanti step per arrivare fino a qui, vogliamo vincere”

In vista del ritorno degli ottavi di Europa League, dopo l’1-1 del Milan contro il Manchester United all’Old Trafford nella gara di andata, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa: “Tutte le partite che abbiamo giocato ci hanno fatto crescere. Domani il risultato importante, vogliamo la qualificazione. Abbiamo superato tanti step per arrivare fino a qui, ora vogliamo vincere. Ci saranno tante difficoltà domani, loro sono molto forti. Non perdono da tanto tempo, dovremo giocare con qualità, personalità e ritmo per avere la meglio. A Manchester loro sono stati aggressivi e noi siamo usciti con un buon possesso palla. Il risultato dell’andata non può condizionare la nostra gara, non possiamo gestire nulla ma essere sempre pericolosi”.

INFORTUNI – “Zlatan e Bennacer saranno disponibili, sono contento del loro recupero. Zlatan non può avere ovviamente i 90′ nelle gambe, ma è un rientro importante per noi. Per Calabria, Rebic, Leao e Romagnoli saranno decisive le prossime ore e la seduta di domani mattina. Ci prendiamo ancora qualche ora prima di decidere”.

NERVOSISMO – “Sono cose che possono capitare, anche se sarebbe meglio che non succedessero. E’ stata una gara combattuta e nervosa, dobbiamo imparare ad essere più ludici”.

LA STAGIONE – “Non dobbiamo accontentarci. Abbiamo alzato le aspettative, abbiamo dimostrato di poter ottenere certi risultati. Abbiamo fatto bene finora, ma se a fine anno non avremo nulla in mano. Tutti avremmo firmato per essere a questo punto della stagione agli ottavi di Europa League e secondi in campionato”.