Pioli:”Dobbiamo desiderare di migliorare, avere un fuoco dentro”

Mister Pioli, dopo il ritorno di gran parte giocatori dalle vacanze, ha parlato in conferenza stampa alle ore 14.00 presentando temi e argomenti della prossima stagione.

LA GIOIA DI BERGAMO – “Ce la siamo goduta tutta ma per pochi giorni, almeno io, perché poi ho iniziato subito a pensare alle cose stimolanti di questa stagione che dovremo affrontare. Ci siamo proiettati sulla nuova annata: oggi è il primo giorno, è emozionante come sempre e sarà bello rivedere i miei giocatori”.

QUESTE SETTIMANE DI LAVORO – “Abbiamo cominciato un po’ prima con l’obiettivo di fare le cose giuste con calma ed efficacia, per prepararsi bene ed evitare infortuni. Vogliamo sfruttare bene questo periodo, arriviamo da una stagione lunga e dispendiosa, mi auguro di ritrovare i ragazzi riposati e pronti. Siamo di nuovo qui, arriverà presto l’inizio della nuova stagione”.

IL MERCATO – “Il Club vuole cercare di far sì che il Milan sia competitivo, il nostro percorso è iniziato un anno e mezzo fa, dobbiamo ancora crescere e migliorare, alzare il livello della squadra. Come tutti preferirei avere tutta la rosa dal primo giorno ma conosco anche le dinamiche che ci sono, faremo le cose fatte bene per avere un Milan che trovi continuità di prestazioni e risultati. Ho già parlato con Maignan, abbiamo preso un ottimo ragazzo, ora dovrà riposare dopo l’Europeo per presentarsi in forma e carico per la stagione”.

GLI OBIETTIVI – “Mi auguro anzitutto che la prossima stagione sia quella del ritorno alla normalità, con i tifosi allo stadio. Vorremmo riassaporare quelle emozioni e quelle sensazioni, per il calcio e per i tifosi. Noi ci vogliamo confermare come una squadra competitiva, che sappia esprimere un buon calcio e se la possa giocare con chiunque. Abbiamo sorpreso tutti l’anno scorso e vorremmo farlo anche quest’anno. Quello che diremo da oggi fino al 22 agosto saranno solo parole, poi però sarà il campo a determinare tutto: vogliamo e dobbiamo essere ambiziosi e avere il fuoco dentro, il desiderio di crescere ancora”.

ADDII E PRESENZE – “Kessie è cresciuto tanto come molti suoi compagni, è molto forte e ha dato tanto alla squadra, sappiamo quanto sia importante e allo stesso tempo quanto lui sia felice di stare al Milan. Ci siamo sentiti, si è riposato, si è sposato e ora andrà alle Olimpiadi: l’ho trovato sereno, motivato e pronto a tornare forte come prima. Ho legato molto con i giocatori della scorsa stagione, Gigio e Hakan hanno dato tanto a questa squadra fino all’ultimo giorno. Li ringrazio per tutto, hanno fatto le loro scelte e noi ora abbiamo la nostra strada da percorrere. Sono sicuro di ritrovare un gruppo motivato, pronto a crescere e a dare tanto, a mettersi in discussione. Ci servono giocatori di qualità, perché con qualità e spirito si può andare lontano. Mi interessa che arrivi un giocatore di qualità, che voglia il Milan e che voglia lavorare con noi. Mi aspetto una crescita da tutti i miei giocatori, tanto da Leão quanto da molti altri giocatori”.

LA CHAMPIONS LEAGUE – “Sarà il campo a determinare quello che sarà il successo o meno della nostra stagione, ci dobbiamo preparare bene e dobbiamo completare la squadra, lavoreremo per farci trovare pronti a un livello assoluto come quello della Champions League”.

IL CAPITANO – “Il capitano è sempre stato ed è tuttora Alessio Romagnoli. Abbiamo più capitani all’interno della squadra, insieme al Club stabiliremo i vice”.