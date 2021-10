Pioli:”Domani gara complicata, Ibra si, Kessie out”

Il Milan si rituffa sulla Serie A ed è atteso dalla trasferta del Dall’Ara di Bologna, contro la nostra vecchia conoscenza Siniša Mihajlović.

IL MOMENTO ROSSONERO – “Non è un periodo difficile, è un momento che può capitare in una stagione impegnativa come la nostra. Domani la squadra sarà competitiva e pronta per fare una bella prestazione: loro sanno chiudersi e ripartire molto bene, sono una squadra difficile da affrontare. A Porto abbiamo giocato una partita mediocre sotto diversi aspetti, lavorando sul campo abbiamo compreso alcune situazioni che non hanno funzionato e che cercheremo di rimettere a posto domani sera. E non dobbiamo pensare di tralasciare l’Europa: è sempre meglio intraprendere un viaggio impossibile piuttosto che non partire proprio. Cercheremo di fornire la migliore prestazione possibile in ogni competizione. Alla Champions comunque penseremo tra due settimane, ora testa al campionato”.

LA SFIDA DI DOMANI – “Tre anni con gli stessi allenatori significa anche che c’è stata una buona programmazione, ma è un periodo in cui sono cambiate tante cose. Il Bologna nelle ultime uscite ha proposto un diverso modo di giocare: ci aspetta un avversario molto concentrato dalle grandi qualità. Sono state 48 ore in cui abbiamo analizzato la prestazione di Porto e lavorato con grande concentrazione sull’impegno di domani. Sarà una partita difficile contro un avversario che sta bene. Mi aspetto un Milan che giochi al livello che è in grado di produrre”.

I SINGOLI – “Ibra ha bisogno di allenarsi e di giocare, ha una settimana di lavoro in gruppo alle spalle. Domani il suo minutaggio sarà in crescendo, ma devo ancora decidere con chi partire dall’inizio tra lui e Giroud. Rispetto alla partita di Porto recuperiamo soltanto Conti e Castillejo. Kessie e Rebić non saranno a disposizione come Pellegri che ha avuto una piccola infiammazione. I giocatori disponibili stanno tutti bene, valuteremo che tipo di partita ci attenderà e in base a questo faremo le nostre scelte. Calabria è un giocatore intelligente, potrebbe anche giocare a sinistra ma se posso lo tengo a destra”.