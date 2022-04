Pioli:”I miei giocatori sono dei leoni, step in avanti fondamentale”

Stefano Pioli è raggiante dopo il successo raggiunto nel recupero contro la Lazio. Tre punti che riportano il Milan in testa alla classifica davanti all’Inter:“È giusto essere felici e contenti, per i nostri uomini che sono dei leoni, e per i tifosi. Se mi trovassi al posto dei miei giocatori sarei incavolato, hanno troppo poco credito ma stanno dimostrando di essere davvero forti. Restano quattro partite, serve vincerle tutte, non so se ci riusciremo ma sono molto forti. Abbiamo iniziato male, subito una rete brutta per come lavoriamo. Ma siamo stati dentro la gara, ci siamo ricompattati. La Lazio è un’ottima formazione, ci ha messo in difficoltà, grande merito va alla mentalità dei miei ragazzi. È uno step in avanti fondamentale. Il calendario è lì a metterci in difficoltà, ma proveremo a fare il meglio”.

LO SCUDETTO – “Ai giocatori prima della gara ho spiegato che saremmo dovuti scendere in campo determinati e feroci. Complimenti a loro, siamo in Champions League e il percorso è continuo e di grande crescita. Lo scorso anno non eravamo certi nemmeno se potevamo restare nelle prime quattro in classifica, sono passi in avanti che ci possono dare soddisfazioni. Ci proveremo fino alla fine. Qual era il piano finale? Abbiamo provato di tenere le posizioni che conosciamo meglio e il fatto di aver giocato con tre centravanti vicini a volte abbiamo buttato via troppo. Abbiamo provato di inserire energie fresche, pensavo che avremmo potuto vincerla perché il difficile era riprenderla. Una volta che si crea tanto c’è la possibilità di vincere, siamo stati bravi”.

TONALI – “Tonali è un capitano? Lo sono tutti. Io lavoro con un gruppo responsabile, consapevole. Non c’è una formazione in A così giovane e in lotta per il campionato. Chiedo ai ragazzi un altro sforzo, è stupendo giocarsi qualcosa di importante dopo tanto lavoro. Giocheremo al massimo la prossima, non serve pensare troppo avanti. La Fiorentina è forte e arriverà incavolata dopo aver perso oggi”.

L’INTER – “Inter? Ho detto ai ragazzi che servirà vincerle tutte. Se alla fine della stagione avremo 86 punti avremo fatto tutto il possibile. L’Inter ha cinque gare ancora, il campionato è lungo. Le partite sono difficili per noi e possono esserle anche per gli avversari, basta guardare cosa è successo a Empoli. Rimaniamo concentrati sul nostro percorso, solo così possiamo fare bene”.