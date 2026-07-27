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Nazionale

Pirlo annuncia:”Ho appreso di non essere più candidato alla Nazionale”

L’ex centrocampista conferma di non essere più in corsa per il ruolo di Ct e chiarisce la vicenda legata al caso Fonbet

Lug 27, 20261 Lettura
Crediti foto: Fotball-Magazine

Andrea Pirlo non sarà il prossimo commissario tecnico della Nazionale italiana. A confermarlo è stato lo stesso tecnico attraverso una storia pubblicata su Instagram nella mattinata di lunedì, con cui ha annunciato di aver appreso di non essere più tra i candidati per la panchina azzurra. Un messaggio che arriva a poche ore dal lungo post diffuso nella notte di domenica, nel quale aveva affrontato le polemiche sorte attorno alla sua collaborazione professionale negli Emirati Arabi Uniti e al cosiddetto caso Fonbet.

Il chiarimento e l’addio alla corsa per il ruolo di Ct

Nel nuovo aggiornamento social, Pirlo è stato diretto: “Ieri sera ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana”, mettendo così la parola fine alle indiscrezioni che lo vedevano tra i principali nomi valutati dalla Federazione.

Già nel messaggio pubblicato domenica notte, l’attuale allenatore dello United FC di Dubai aveva espresso il proprio dispiacere per il clima creatosi attorno alla sua candidatura. Pirlo aveva spiegato di aver scelto inizialmente il silenzio per rispetto delle istituzioni e della Federazione, ribadendo però di aver sempre operato nel pieno rispetto delle leggi e degli accordi professionali sottoscritti durante la propria carriera.

L’ex campione del mondo ha inoltre precisato che la collaborazione finita al centro delle polemiche è nata esclusivamente nell’ambito della sua esperienza lavorativa negli Emirati Arabi Uniti e ha carattere commerciale e sportivo, respingendo qualsiasi interpretazione di natura politica.

Nella parte conclusiva del suo intervento, Pirlo ha rivolto un ringraziamento a Paolo Maldini e Leonardo per la fiducia dimostrata nei suoi confronti, lasciando già intuire che le possibilità di guidare la Nazionale si fossero ormai ridotte. Il tecnico ha infine ribadito che il suo legame con l’Italia va oltre qualsiasi incarico, sottolineando come l’amore per il Paese rappresenti un elemento imprescindibile della sua storia personale e professionale.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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