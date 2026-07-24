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Nazionale

Pirlo verso la panchina dell’Italia: dopo il no di Guardiola la FIGC accelera

Maldini e Leonardo puntano sull’ex regista azzurro per avviare il nuovo corso della Nazionale. L’annuncio potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

Lug 24, 20261 Lettura
Crediti foto: Fotball-Magazine

L’Italia è pronta ad aprire un nuovo capitolo. Dopo il rifiuto di Pep Guardiola, la nuova dirigenza tecnica azzurra avrebbe deciso di accelerare con decisione su Andrea Pirlo, individuato fin dall’inizio come il profilo ideale per guidare il progetto di rilancio della Nazionale. Le dichiarazioni rilasciate da Paolo Maldini e Leonardo durante l’Assemblea della Lega Serie A hanno delineato chiaramente la linea scelta: un commissario tecnico che condivida idee, filosofia calcistica e visione strategica del nuovo corso federale.

Pirlo il prescelto per la rifondazione azzurra

La candidatura di Andrea Pirlo nasce dalla volontà di costruire un’identità tecnica precisa e duratura. Dopo l’impossibilità di arrivare a Guardiola, considerato il riferimento assoluto per il calcio propositivo immaginato dalla dirigenza, l’ex centrocampista campione del mondo rappresenta la soluzione più coerente.

Nonostante un percorso da allenatore finora privo di risultati particolarmente brillanti, Maldini continua a riconoscergli una grande cultura calcistica e una visione moderna del gioco. La scelta andrebbe inoltre nella direzione di affidarsi a un tecnico giovane, aperto al confronto e pienamente allineato con il progetto federale, piuttosto che a profili più esperti e dal carattere forte come Antonio Conte o Roberto Mancini, ritenuti meno compatibili con la nuova impostazione tecnica.

Contatti avviati e chiusura vicina

I dialoghi tra la Federazione e Pirlo sarebbero già in fase avanzata. L’ex allenatore della Juventus avrebbe accolto con entusiasmo la possibilità di diventare il nuovo commissario tecnico dell’Italia e di guidare una rifondazione destinata a svilupparsi nel lungo periodo.

Con il definitivo tramonto della pista Guardiola, la trattativa potrebbe chiudersi rapidamente. In FIGC si lavora per definire gli ultimi dettagli, tanto che il fine settimana potrebbe risultare decisivo. Un possibile annuncio è atteso in occasione del prossimo Consiglio federale, anche se formalmente la nomina del CT non necessita dell’approvazione dell’organo.

Contratto fino al 2030 e progetto a lungo termine

L’ipotesi sul tavolo prevede un accordo fino ai Mondiali del 2030, con l’obiettivo di costruire un percorso tecnico che coinvolga l’intero movimento azzurro, partendo anche dai settori giovanili. L’idea della nuova dirigenza è infatti quella di sviluppare una rifondazione nell’arco di otto-dieci anni, creando continuità tra Nazionale maggiore e vivaio.

Dal punto di vista economico, l’ingaggio dovrebbe aggirarsi intorno a 1,5 milioni di euro a stagione, una cifra inferiore rispetto alle richieste che avrebbe avanzato Roberto Mancini.

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Cristiano Peconi
Cristiano Peconi

Cristiano Peconi è giornalista dal 2009, Fondatore e Direttore di Football-Magazine. Da anni si occupa di informazione sportiva e giornalismo digitale, coordinando la linea editoriale della testata e seguendo da vicino il calcio italiano e internazionale, il calciomercato e le principali competizioni UEFA e FIFA.

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