Pirlo:”Fiorentina squadra temibile. Dybala forse titolare”

L’ultima fatica del 2020 per la Juventus è in programma domani sera alle 20.45 all’Allianz Stadium contro la Fiorentina. Ci sono 16 punti di differenza tra le due squadre, i viola sono in una zona pericolosa di classifica ma per Pirlo la Fiorentina “è una buona squadra perché ha ottime individualità”, ha detto a JTV e “verrà qui per fare la sua partita per difendersi e per cercare di ripartire”.

Il tecnico juventino parlando alla tv web del club ha individuato due pericoli su tutti: “un giocatore molto forte fisicamente come Vlahovic e un giocatore di grande classe come Ribery”. Sulla panchina gigliata ci sarà Cesare Prandelli che di Pirlo è stato allenatore in Nazionale: “È bresciano come me, lo conosco molto bene e mi fa molto piacere che sia tornato ad allenare in Serie A. Sono contento di rivederlo”.

Pirlo ha continuato a ribadire il motivo che ripete da inizio stagione, ovvero una squadra in crescita ma anche con margini di miglioramento ampi, quindi ha fatto il punto sugli infortunati: “Paulo Dybala oggi si è allenato un po’ a parte un po’ con la squadra e domani può venire con noi. Anche Demiral sta un po’ meglio, mentre Arthur non è a disposizione, perché la botta che ha preso contro l’Atalanta gli fa ancora male”.

C’è stato tempo anche per tornare sul netto successo di Parma, grazie a giocatori “arrabbiati per non aver ottenuto i tre punti contro l’Atalanta”. Pirlo ha parlato di “grande spirito e voglia di imporre il nostro gioco dal primo fino all’ultimo minuto”. Una ferocia uguale a quella “che abbiamo avuto nel secondo tempo del derby a Barcellona e contro l’Atalanta. È lo spirito che voglio e che sto chiedendo dall’inizio della stagione”.

Ma c’è anche l’aspetto tattico perché la Juve sembra aver trovato maggior compattezza con tre centrocampisti in mezzo perché “magari essendo messi diversamente durante la partita riusciamo ad avere una maggiore aggressione sulla palla persa”.

La stessa soluzione potrebbe essere riproposta anche domani per l’ultima fatica dell’anno nel match casalingo contro la Fiorentina di Prandelli. A centrocampo potrebbero rientrare Rabiot in mezzo e l’ex Chiesa a sinistra, mentre in avanti è scontato che partano dall’inizio Morata e Ronaldo, con Dybala non al top e in panchina. In porta, invece, di nuovo spazio a Szczesny.