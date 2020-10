Pirlo:”Siamo costruiti per vincere. Dybala? Non in condizione”

Dopo il pareggio di Crotone la Juve è attesa per il riscatto nella prima giornata di Champions League in casa della Dinamo Kiev. Pirlo non fa drammi ma tiene alta l’asticella:”Siamo una squadra costruita per vincere. Giochiamo per vincere in ogni competizione e lotteremo fino alla fine”

CASO DYBALA – “Veniva da 10 giorni di inattività con l’Argentina. L’ho portato a Crotone per fargli mettere benzina nelle gambe ma poi siamo rimasti in 10. Ci ho parlato ed è a disposizione. E’ un giocatore fondamentale per noi, ma purtroppo non era a posto fisicamente”

LA DINAMO – “Lucescu è un allenatore esperto. Lo conosco bene. Ognuno di noi giocherà le proprie carte nel migliore dei modi”

FORMAZIONE – “Abbiamo giocatori adatti per fare un grande match, non ho problemi di scelta. Il centrocampo con due mediani è la soluzione migliore per i nostri quattro centrocampisti, che possono trovarsi a meraviglia”