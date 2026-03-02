Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Serie A

Pisa-Bologna, le probabili formazioni, orario e diretta tv

La situazione in classifica per i nerazzurri è a rischio retrocessione. Il Bologna torna in campo dopo il passaggio del turno in Europa League

Mar 2, 20262 Lettura
BOLOGNA, ITALY - FEBRUARY 26: Federico Bernardeschi of Bologna runs with the ball during the UEFA Europa League 2025/26 Knockout Play-off Second Leg match between Bologna FC 1909 and SK Brann at Stadio Renato Dall'Ara on February 26, 2026 in Bologna, Italy. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il cammino di Pisa e Bologna in questa stagione è totalmente differente: da un lato i toscani, dopo la sconfitta nel derby contro la Fiorentina di Vanoli dello scorso turno, sono obbligati ad ottenere il miglior risultato possibile, visto il -9 che li separa dalla salvezza, con la Cremonese al 17° a quota 24 punti.

Da Gilardino a Giljemark: mancano i risultati

Il passo falso proprio degli uomini di Nicola in casa contro il Milan di Massimiliano Allegri per 0-2 può accendere qualche speranza a Tramoni e compagni, ma l’unica vittoria in campionato risale a parecchio tempo fa, con la rete decisiva di Touré per 1-0 proprio contro la squadra di Cremona. I 12 pareggi aiutano sicuramente a mantenere comunque un certo distacco anche dall’ultima posizione occupata dall’Hellas Verona di Sammarco, il quale non è riuscito a reggere al Napoli di Antonio Conte, perdendo all’ultimo minuto grazie al timbro di Romelu Lukaku per l’1-2 definitivo.

Il cambio in panchina da Gilardino a Hiljemark non ha cambiato le carte in tavola, proseguendo dunque sulla falsariga del suo predecessore, con la speranza che possa poi arrivare quella scintilla giusta per uscire dal campo non con il morale a terra, ma consapevoli di essere ancora in corsa per evitare il ritorno in Serie B a distanza di un anno.

Le 4 sconfitte nelle ultime 5 sfide (eccezion fatta per il pari contro il Verona dello scorso 06/02) non sorridono di certo al tecnico svedese, che deve aggiustare gli errori commessi dai suoi “allievi” durante questa annata, ma gli incontri cominciano a diventare difficili a partire da questa sera contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Italiano soddisfatto dopo il successo europeo: obiettivo continuità

D’altro canto i rossoblù sicuramente saranno entusiasti dopo la vittoria contro il Brann valida per il ritorno dei playoff di Europa League, un po’ meno forse per aver pescato la Roma di Gasperini agli ottavi, ma per Orsolini e compagni nulla è impossibile.

In ‘Serie A’ hanno ottenuto 36 punti, pochi se consideriamo le ambizioni degli ultimi anni di questa società, ma comunque arrivano da 2 vittorie consecutive contro Torino in trasferta e Udinese al ‘Dall’Ara’, con la marcatura fondamentale di Bernardeschi su calcio di rigore. Nonostante questo, la rincorsa all’Europa inizia ad essere complicata, e proprio per questo gli emiliani potrebbero tornare ad avere quella grinta in più, complice soprattutto i risultati positivi dell’ultimo periodo citati poc’anzi.

Pisa-Bologna: probabili formazioni

PISA (3-5-2): Semper; Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Marin, Aebischer, Loyola, Iling-Junior; Moreo, Stoijlkovic. Allenatore: Oscar Hiljemark

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumi, João Mario; Pobega, Freuler, Sohm; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. Allenatore: Vincenzo Italiano

Pisa-Bologna: dove vedere il match in tv e streaming

Il match si disputerà questa sera a partire dalle 18:30. Gli appassionati di questo sport potranno seguire l’evento in esclusiva su DAZN. In streaming, invece, basterà digitare il sito www.dazn.com e accedere con le proprie credenziali se abbonati al servizio. Per gli utenti di ‘Sky’ che hanno attivato l’abbonamento si ha l’opportunità di guardare la partita sul canale 214 di Sky.

0 Shares

Articoli correlati

La Roma si butta via, Gatti firma il pari allo scadere

Mar 1, 2026

Il Toro riparte, Zapata e Simeone stendono i biancocelesti

Mar 1, 2026

Il Diavolo passa a Cremona nel finale. La Dea cade in Emilia

Mar 1, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.