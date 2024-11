Pisa sempre più capolista, Spezia e Cesena corsare. Colpo Bari

FROSINONE- PALERMO 1-1

Il Palermo tenta la fuga immediata ma il Frosinone la rintuzza definitivamente. Ciociari e siciliani finiscono per dividersi la posta con il punteggio di 1-1. Per i padroni di casa è il quarto pareggio consecutivo che non li schioda però dall’ultimo posto con dieci punti. Per i rosanero è il terzo segno ics esterno di fila che permette loro di riscattare il cappaò interno con il Cittadella dello scorso turno e di stare a ridosso dei quartieri nobili della classifica. Il Palermo passa già al 2′ per merito di Insigne, complice la deviazione di un difensore locale sugli sviluppi di un corner. La reazione del Frosinone è immediata e giunge al 5′ con un tiro dal limite alto di Ambrosino. Meglio va invece a Bracaglia che al 16′ sbuca con ottima scelta di tempo su cross di Marchizza e infila Desplanches. Riequilibrate le sorti, i padroni di casa cercano di capovolgere l’esito della contesa ma il tiro di Kvernadze al minuto 19 è deviato da Nedelcearu. I frusinati mantengono la supremazia offensiva e al 26′ ci provano nuovamente con un cross di Oyono sventato da Desplanches con i pugni. Al 30′ il Palermo reagisce con un tiro centrale di Nikolaou su cui Cerofolini non ha problemi. Al 34′ rosanero ancora in evidenza con l’ex Venezia Di Mariano che raccoglie un passaggio di Insigne ma conclude troppo centralmente. Dopo uno scorcio di gara di marca ciociara, la squadra di Alessio Dionisi torna a pungere. Il primo tempo va in archivio con un verdetto di parità tutto sommato equo considerando l’alternata prevalenza delle due squadre l’una sull’altra. Al 6′ della ripresa il Palermo ha una buona occasione con Nedelcearu che imbeccato da Insigne, conclude però di poco fuori. Al 18′ gli ospiti sciupano una buona occasione con Le Douaron che non arriva ad agganciare un cross di Di Mariano. Al 24′ Ranocchia ci prova dal limite ma conclude centralmente. Il primo scorcio di ripresa si tinge di rosanero. Al 27′ Insigne sfiora ancora il nuovo vantaggio palermitano impegnando Cerofolini in un non semplice intervento. Al 34′ Ranocchia impegna nuovamente il portiere frusinate. L’assedio del Palermo è costante ma il risultato non varia. Al minuto 36′ Henry dà ancora lavoro a Cerofolini. Al 41′ il portiere dei padroni di casa deve ancora intervenire per sventare in corner una temibile conclusione di Henry. Finisce 1-1 ma, vista soprattutto la ripresa, il risultato sta un po’ stretto ai rosanero.

MODENA – CARRARESE 2-0

Sono tre punti ma, in ottica sicurezza, valgono almeno il doppio. Dopo sei turni, il Modena ritrova la posta piena imponendosi con un gol per tempo contro la Carrarese. Gli apuani interrompono invece una serie utile che durava da sei giornate e perdono un’inviolabilità della loro porta perdurante da tre turni. Il Modena fa rifiatare la sua graduatoria mentre i toscani restano nella zona critica. Al 13′ i canarini ci provano con Battistella che non è però preciso nella conclusione. Un minuto dopo i padroni di casa si ripropongono con Palumbo che però conclude alto. Al 18′ Bozhanaj ha una buona occasione ma spara oltre la traversa. Gli emiliani sembrano in totale controllo della gara. Al 30′ vi è un timido tentativo degli apuani con un cross di Imperiale, Della Valle, però, spazza via l’insidia. Al 40′ il Modena si rende ancora insidioso con una conclusione di Palumbo sul palo. E’ il preludio del vantaggio della squadra di Paolo Mandelli, subentrato all’esonerato Pierpaolo Bisoli, che giunge due minuti dopo per merito di Cauz, bravo a fiondarsi su una respinta di Bleve su precedente colpo di testa di Caldara. Al 45′ la Carrarese prova a replicare con Cicconi ma il suo tiro è impreciso. Al 3′ della ripresa, su corner di Palumbo, Shpendi sventa l’insidia. Al 14′ gli apuani vanno a un soffio dal pareggio con un traversone colpito da Zuelli dal limite dell’area. Al 21′ gli ospiti provano a pungere con Shpendi che riceve la sfera da Cerri e, con un diagonale, impegna Gagno in un intervento in tuffo. Al 29′ Cerri manda alto di testa su calcio piazzato di Zuelli. La Carrarese ci prova generosamente ma non riesce a portare con sé la precisione. Al 35′ il Modena archivia la pratica a suo favore con Palumbo che, servito da Caso, mette la sfera nell’angolino in cui Bleve non ci può arrivare. Al 44′ Cotali potrebbe segnare il 3-0 ma conclude alto.

SUDTIROL- SASSUOLO 0-1

Vittoria e ottavo risultato utile. Il Sassuolo continua a procedere con passo imperioso e blinda con l’ottava posta piena stagionale il secondo posto alle spalle del Pisa. Non decolla invece il Sudtirol che incassa la quarta sconfitta negli ultimi cinque turni e resta invischiato nella zona critica della graduatoria. Al 5′ i neroverdi potrebbero già mettere la freccia con un’incornata di Laurientè su cross di Toljan ma la palla termina alta. Al 10′ ospiti ancora in evidenza con Berardi il cui tiro dal limite è deviato in corner. Tre minuti dopo Laurientè potrebbe graffiare ancora ma Molina capisce le sue intenzioni bellicose e interviene d’anticipo a deviare in calcio d’angolo. Al 27′ gli altoatesini provano a scuotersi, Molina serve Zedadka il cui colpo di tacco termina a lato di un soffio. Al 30′ il Sassuolo riprende la sua marcia con Boloca che , con un diagonale, mette fuori di poco. Quattro minuti dopo ancora lui riesce a impegnare Drago. Il Sassuolo sembra recitare un monologo con i padroni di casa che faticano a proporsi. Al 38′ gli ospiti rischiano con Muharemovic che, nel tentativo di disinnescare la pericolosità di un cross di Molina, indirizza la sfera verso Satalino, quest’ultimo, però, si salva in extremis. Al 40′ Russo, di testa, non impensierisce Drago e vanifica un’altra occasione per il Sassuolo di ottenere un vantaggio al tirare delle somme meritato. Al 2′ della ripresa i neroverdi riprendono da dove avevano interrotto con un tiro di Berardi deviato in corner da Drago. Al 9′ il Sudtirol ha due clamorose occasioni per passare in vantaggio, prima Rover impegna Satalino, poi Davì ribadisce sul palo. Al 12′ il Sassuolo mette la freccia grazie a Laurientè sugli sviluppi di un calcio di punizione ed è il punteggio più logico visto quanto ha fatto emergere il campo sino a questo punto. Al 19′ gli altoatesini pareggerebbero ma è segnalato un fuorigioco di Odugwu e la rete è annullata. Al 30′ Mulattieri potrebbe raddoppiare ma il suo tiro è deviato in corner. Il gol del vantaggio non appaga il Sassuolo che cerca anzi di allargare il fossato. Al 36′ i padroni di casa provano a rimettersi in carreggiata con Mallamo, il tiro termina però fuori misura. Al 46′ Mulattieri spreca malamente un’altra occasione per il raddoppio. Per contro, il Sudtirol rischia di pareggiare, risultato che sarebbe beffardo per il Sassuolo, al minuto 48 con Odugwu la cui conclusione a giro non sortisce però esiti apprezzabili. Al 50′ il direttore di gara, Antonio Giua di Olbia consulta il Var per verificare se vi siano gli estremi del rigore per un contatto tra Odugwu e Muharemovic ma opta per non concederlo. E il Sassuolo può passare alla cassa per intascare l’intera posta.

PISA- SAMPDORIA 3-0

Dopo tre reti alla Cremonese, altrettante alla Sampdoria. Il Pisa si regala la seconda tripletta consecutiva contro una Sampdoria che incappa nel secondo stop di fila e nel terzo turno senza reti all’attivo. I toscani conservano la testa della graduatoria con 30 punti e due in vantaggio sul Sassuolo, i doriani, invece, escono temporaneamente dalla zona playoff. Al 12′ i padroni di casa si rendono temibili con Lind che, su suggerimento di Piccinini, impegna Vismara. Al 16′ è Tourè a riprovarci per i nerazzurri concludendo però a lato dopo essersi sbarazzato di due marcatori. Al 38′ la squadra di Filippo Inzaghi decolla con Lind che si vede colpire in faccia dalla sfera dopo una serie di rimpalli e mette in rete. Al 40′ Moreo mette a lato mancando il possibile raddoppio. Al 42′ la Sampdoria ci prova con Akisanmiro che però conclude a lato. Al 2′ della ripresa ospiti in evidenza con l’ex Cosenza Tutino che scambia con Kasami ma non impensierisce Semper. Al 7′, però, il Pisa allunga con Tramoni che fraseggia bene in contropiede con Lind e infila Vismara. Al 9′ la Sampdoria ha una reazione con un tiro al volo di Romagnoli che termina alto. Al 14′ Tramoni , su assist di Tourè, potrebbe siglare il 3-0 ma colpisce male. Al 17′ Borini crossa per Sekulov la cui conclusione è però da dimenticare, altra occasione mancata dalla Sampdoria per rientrare in partita. Al 27′ blucerchiati ancora insidiosi con una conclusione a giro di Pedrola fuori di poco. La squadra di Andrea Sottil ha un forcing generoso ma non riesce a stringere la mano alla precisione, Al 40′ il Pisa la chiude con Angori che segna il suo primo gol in cadetteria con un tiro dal limite su assist di Tourè. Al 46′ quest’ultimo potrebbe calare il poker ma si vede neutralizzare il tiro da Vismara.

BRESCIA- COSENZA 2-3

La parità sembrava già scritta con un recupero dei bresciani dopo il doppio vantaggio del Cosenza. Gli ospiti, però, nei minuti di recupero l’hanno fatta loro intascando la seconda vittoria esterna consecutiva dopo quella contro la Reggiana e, soprattutto, tre punti di vitale importanza per la sicurezza della classifica. Le rondinelle non riescono invece a concedersi il bis della vittoria ottenuta lo scorso turno al Luigi Ferraris contro la Sampdoria e restano comunque in odore di playoff. Al 4′ i rossoblù ci provano con una punizione di Florenzi che Lezzerini però blocca. Al 16′ Charlys ci riprova per gli ospiti ma conclude alto. Avvio di ostilità di marca calabrese. Al 23′ Mazzocchi, su suggerimento di Ciervo, prova a bucare la porta bresciana calciando però a lato. Al 34′ i rossoblù vanno in vantaggio con Zilli che raccoglie un traversone di Florenzi e infila Lezzerini . Meritato vantaggio del Cosenza più propositivo dei padroni di casa sin dall’avvio della gara. Al 43′ i padroni di casa provano a reagire prima con Adorni, poi con Corrado ma in entrambi i casi le conclusioni non hanno esiti apprezzabili. Al 44′ Verreth commette fallo su Ricciardi e il Cosenza beneficia di un penalty. Dal dischetto Mazzocchi non fallisce. Nella ripresa non accade alcunché di irrilevante sino al 23′ quando il Brescia chiede la concessione di un calcio di rigore per un presunto intervento di mano di Kouan, il direttore di gara, Alberto Santoro di Messina, fa però proseguire. Al 29′ il Cosenza sfiora il 3-0 con Florenzi che conclude alto su assist di Cimino. Il Brescia ci crede e al minuto 32 si riporta sotto con un pallonetto di Bjarnason che , servito da Cistanza, non lascia scampo a Micai. Al 38′ il portiere ospite respinge una conclusione insidiosa di Borrelli che avrebbe potuto significare il 2-2. Al 45′ il Brescia coglie il pareggio con un’incornata di Bianchi su suggerimento di Bjarnason. Tutto da rifare per il Cosenza che continua però a nutrire fiducia nel fatto di poter intascare i tre punti ed è premiato al 50′ quando Charlys colpisce al volo intercettando una respinta di testa di Adorni e infila Lezzerini per il 3-2 cosentino. Per il Brescia, capace di rimontare un doppio svantaggio, un’autentica beffa.

MANTOVA- CREMONESE 1-0

Sei turni senza poste piene cominciavano a pesargli. Il Mantova ha così deciso di rompere il digiuno superando di misura la Cremonese in un derby lombardo molto sentito tra due città vicine tra loroLa squadra di Daniele Possanzini sale così al nono posto mentre la Cremonese resta comunque in zona buona nonostante con diciotto punti nonostante il secondo passo falso di fila. Al 6′ i virgiliani propongono un tema con un cross di Fedel ma Fulignati intercetta. Due minuti dopo i virgiliani vanno a un soffio dal gol con una traversa colpita da Trimboli su assist di Ruocco. La squadra di Daniele Possanzini sembra averne di più sin dall’inizio rispetto ai grigiorossi. Al 10′ questi ultimi provano a reagire con Zanimacchia che riceve da Castagnetti ma conclude in bocca a Festa. All’11’ i padroni di casa ci provano con un cross di Ruocco che Fulignati intercetta. Al 12′ Bonazzoli risponde per gli ospiti con un tiro respinto da Festa. Due minuti dopo l’ex Spal Castagnetti riceve da Zanimacchia ma conclude alto. Segni di risveglio da parte della squadra di Eugenio Corini dopo un’iniziale supremazia virgiliana. Al 20′ Vandeputte, su cross di Bianchetti, mette a lato di testa. Al 25′ il Mantova ha l’occasione per passare in vantaggio, su corner dell’ex Pordenone Burrai, però, Brignani manda alto di testa. La sfida offre spunti interessanti da ambo le parti e resta avvolta nell’incertezza del suo esito finale. Al 45′ Aramu impegna Fulignati con un cross. Al 13′ della ripresa i padroni di casa potrebbero colpire con Bragantini ma Fulignati anticipa bene. Un minuto dopo il Mantova rompe l’equilibrio a suo favore, Burrai, servito da Mensah, infila Fulignati. La Cremonese prova subito a rimettersi in carreggiata ma le conclusioni di Zanimacchia e Bonazzoli al quarto d’ora sono respinte. I grigiorossi insistono e, due minuti dopo, si rendono ancora temibili con un’incornata di Bianchetti neutralizzata da Festa. Al 20′ Fiori, servito da Aramu, manca il raddoppio da facile posizione. La Cremonese continua a credere nel pareggio e, al minuto 25, Vazquez mette a fil di palo. Il Mantova vuole assolutamente chiuderla ma a mancare è la precisione, al 26′ Mancuso conclude alto, lo stesso avviene due minuti dopo con un’incornata di Fiori su corner di Burrai. Al 30′ ancora Mancuso si vede deviare la sfera in corner. Al 35′ gli ospiti provano a riprenderla con Collocolo ma il tiro è a lato. Due minuti dopo è Buonaiuto a concludere alto con un’esecuzione al volo. La Cremonese ci prova ma senza risultati fruttuosi. Al minuto 39 Buonaiuto prova a sorprendere Festa su punizione senza però riuscire nell’intento. Al 44′ Bonazzoli calcia oltre la traversa. Al 47′ il Mantova va vicino al raddoppio con l’ex Renate Galuppini ma Fulignati non si fa sorprendere. Al 48′ i grigiorossi restano in dieci per l’ingenua espulsione per doppia ammonizione di Lochoshvili per fallo su Mancuso. I tre punti restano così a Mantova.

CITTADELLA- CESENA 0-2

Cittadella in piena crisi, Cesena sugli scudi. I romagnoli colgono la terza vittoria negli ultimi quattro turni e restano nel salotto buono della graduatoria. Il Cittadella non bissa la vittoria di Palermo, attende ancora la prima affermazione casalinga ed è penultimo con 12 punti in piena zona retrocessione. Al 2′ i granata ci provano con un tiro al volo di Amatucci che però non inquadra lo specchio della porta. Al 4′ il Cesena risponde prima con Bastoni, poi con Calò, in entrambi i casi Kastrati è attento e respinge. Subito dopo i romagnoli ci provano ancora con un tiro dal limite di Berti, il portiere di casa fa ancora buona guardia. Dopo un avvio di marca Cittadella, sono gli ospiti a fare la partita. Al 9′ Adamo ci prova dalla distanza ma la palla termina abbondantemente sul fondo. Ancora lui , un minuto dopo, su passaggio di Adamo, impegna Kastrati in una deviazione in corner. Il Cesena continua ad avere in pugno il match, al 14′ Shpendi impegna nuovamente il portiere del Cittadella in calcio d’angolo. Al 19′ si vede il Cittadella con Amatucci il cui cross è intercettato dal portiere ospite Klinsmann. Al 20′ i granata ci riprovano con Pandolfi che sottrae la sfera a Prestia ma non riesce a superare il portiere cesenate. Al 30′ il Cittadella continua ad attaccare con Tronchin che conclude però alto. Questo scorcio di gara sembra favorevole ai padroni di casa che, dopo aver subito l’iniziativa cesenate per diversi minuti, si rendono costantemente pericolosi. Al 34′, però, il Cesena riprende l’offensiva ma il tiro di Shpendi non è baciato dalla precisione. Al 45′ Antonucci si divora il vantaggio ospite sugli sviluppi di un corner. Si conclude così a reti bianche un primo tempo ad alterna prevalenza. Al 9′ della ripresa il Cesena prova a graffiare con Cioffi che, servito da Berti, è però anticipato da Kastrati. Al 13’Adamo, servito da Shpendi, impegna ancora il portiere granata in un intervento di piede. Un minuto dopo, sugli sviluppi di un corner, Antonucci conclude a lato. Al 15′ i romagnoli coronano il loro asfissiante pressing offensivo con la rete del vantaggio che giunge con un tiro dal limite di Bastoni. Al 20′ Salvi commette fallo su Antonucci e gli ospiti beneficiano di un penalty. Dal dischetto Shpendi non sbaglia ed è il 2-0 cesenate. Al 25′ Cassano accorcerebbe le distanze per il Cittadella ma la rete è annullata per un fuorigioco di Tessiore che lo aveva servito. Al 28′ Berti fallisce il 3-0 calciando addosso a Kastrati da pochi passi. Al 29′ Adamo conclude sull’esterno della rete. Il Cesena cerca fortemente il 3-0 e lo otterrebbe al minuto 34′ con un pallonetto di Shpendi che, su lancio di Calò, si regalerebbe la doppietta personale. Il direttore di gara, però, consulta il Var e annulla la rete per fuorigioco. Al 36′ Berti spedisce alto con un tiro al volo. Al 41′, su punizione di Calò, Prestia mette a fil di palo sfiorando il 3-0. Al 43′ il Cittadella si complica ulteriormente la vita per l’espulsione per doppia ammonizione di Salvi.

REGGIANA- CATANZARO 2-2

Ingenuità della Reggiana o tenacia del Catanzaro? Nel 2-2 finale tra emiliani e calabresi vi sono probabilmente entrambe le componenti. Avanti di due reti, la squadra di casa non è riuscita a gestire il vantaggio favorendo il ritorno dei calabresi che recriminano anche per avere colpito ben due legni. La Reggiana è al secondo pareggio consecutivo, con una mancanza di vittorie che si allunga a quattro turni e a ridosso della zona pericolante.Il Catanzaro è al terzo pareggio e settimo risultato utile di fila e resta a ridosso della zona playoff. La prima conclusione degna di nota è di marca ospite e giunge al minuto 9 con Pontisso che impegna Bardi in una deviazione con un tiro dal limite. La Reggiana replica due minuti dopo con una conclusione larghissima di Gondo. Al 20′ i giallorossi vanno in rete con Pontisso su suggerimento dell’ex Foggia e Perugia Iemmello ma il direttore di gara, Alessandro Prontera di Bologna, annulla per fuorigioco. Al 22′ il Catanzaro ci riprova con un’incornata di Scognamillo sugli sviluppi di un corner ma Bardi para senza problemi. Al 25′ il risultato si sblocca a favore dei padroni di casa grazie a un tiro al volo dell’ex Genoa Portanova. Il punteggio sembra severo per un Catanzaro che sin qui aveva fatto la partita. Al 27′ il Catanzaro prova la replica con la solita premiata ditta Iemmello- Pontisso, il primo serve il secondo che però conclude alto. Al 31′ Gondo, di testa, potrebbe raddoppiare ma si fa parare da Pigliacelli una conclusione da buona posizione. Subito dopo, però, non sbaglia beffando il portiere catanzarese con una conclusione a giro su assist di Vergara per il 2-0. Il Catanzaro prova a rientrare in partita ma il tiro di Pompetti al minuto 38 termina altissimo. Tre minuti dopo, invece, ancora lui non sbaglia superando Bardi con un gran tiro dopo avere soffiato la sfera a Vergara. Il Catanzaro rischia addirittura di pareggiare al 45′ quando una potente conclusione al volo di Biasci si stampa sulla traversa. Al 3′ della ripresa nuova offensiva giallorossa con un’incornata di Iemmello che va fuori di poco. Al 9′ il Catanzaro colpisce il secondo legno con Koutsoupias, calabresi determinati quanto sfortunati. Al 15′ gli ospiti insistono con Iemmello che costringe Bardi a una deviazione in calcio d’angolo. Due minuti dopo è Pontisso che conclude alto. Al 30′ arriva il pareggio giallorosso con una conclusione a giro di Iemmello su assist di Bonini. Al 43′ la Reggiana sfiora il nuovo vantaggio con un tiro alto dell’ex Venezia Stulac. Al 46′ Portanova conclude alto di testa. I padroni di casa sparano l’ultima cartuccia al minuto 49 con un tiro a lato di Girma. Finisce con un punto per parte.

JUVE STABIA- SPEZIA 0-3

Poca Juve Stabia, tanto Spezia. I liguri affondano i campani con un netto 3-0 e restano terzi con ventisette punti a meno tre dal Pisa capolista e meno uno dal Sassuolo secondo restando l’ unica squadra a conservare l’imbattibilità stagionale dopo tredici gare. A secco di punti dopo tre pareggi di fila, la Juve Stabia resta comunque ottava in zona playoff. L’avvio è favorevole agli ospiti. Al 6′ Mateju prova a sorprendere Thiam senza riuscirci. Al 14′ la Juve Stabia reagisce con Pierobon che però non trova lo specchio della porta di testa. Al 18′ i liguri passano in vantaggio con Pio Esposito che raccoglie ottimamente un cross di Di Serio e non lascia scampo al portiere delle vespe. Il giocatore, cresciuto calcisticamente proprio a Castellamare di Stabia, dopo la rete non esulta. Al 21′ le vespe sfiorano il pareggio con Mosti il cui tiro è deviato in corner da un’intercettazione di Hristov. Al 23′ Thiam blocca un tentativo di raddoppio di Candelari. Un minuto dopo Spezia di nuovo vicino al raddoppio con un’incornata di Hristov che si stampa sulla traversa. I liguri sono decisi a prendere il largo per impedire che la Juve Stabia, propositiva, li riagganci e per non perdere lo stretto contatto con il Pisa capolista e il Sassuolo secondo, entrambi vittoriosi. Al 27′ anche Salvatore Esposito manca il bersaglio con un destro a giro. Al 28′ Di Serio impegna Thiam. Lo Spezia sembra proseguire nella sua operazione di cannoneggiamento della porta campana. Al 29′ Pio Esposito impegna ancora Thiam dal limite. Al 46′ Gori anticipa Maistro in procinto di concludere. Il primo tempo finisce con uno Spezia meritatamente in vantaggio che , con maggiore precisione, avrebbe potuto rendere più consistente il suo bottino. Al 2′ della ripresa Varnier prova a far pareggiare i padroni di casa ma il suo colpo di testa è centrale e non impensierisce Gori. Al 10′ Maistro ci prova dal limite ma conclude a lato. Juve Stabia maggiormente ispirata rispetto agli ospiti a inizio ripresa. Al 15′ gli stabiesi ci provano con un colpo di testa di Adorante, Salvatore Esposito anticipa il proprio portiere e spazza via la sfera. Al 22′ è Artistico a sprecare l’occasione per il pareggio da ottima posizione. Al 30′ il direttore di gara consulta il Var per un tocco di braccio nell’area delle vespe e alla fine opta per la concessione di un calcio di rigore ai liguri. Dal dischetto Salvatore Esposito si fa però parare l’esecuzione da Thiam ma è poi lesto a riprendere la sfera e a insaccare di testa. Al 39′ Mateju di testa potrebbe segnare il 3-0 ma non impensierisce il portiere di casa. Al 46′ , su cross di Degli Innocenti, Pio Esposito ci riprova con un’incornata ma Thiam è attento. Al 43′ Colak, entrato da una manciata di secondi, con una conclusione a giro regala ai suoi il 3-0 che affonda definitivamente gli stabiesi.

SALERNITANA – BARI 0-2

Dopo sei pareggi di fila, il Bari ritorna alla vittoria e inanella il decimo risultato utile consecutivo nella tana di una pur volenterosa e sfortunata Salernitana. Per quanto fatto vedere nella ripresa, i padroni di casa avrebbero forse meritato il pareggio e si trovano invece a incassare la sesta sconfitta stagionale che li lascia al quartultimo posto in piena zona a rischio. Al 4′ i campani provano un’offensiva con Verde che serve Wlodacrzyk, la sfera termina però a lato. Al 7′ ancora l’attaccante granata ci prova dal limite ma conclude alto di poco. Il Bari prova a macinare gioco ma non riesce a produrre conclusioni degne di nota. Al 25′ il Bari ha una buona occasione con Sibilli che però, servito da Novakovich, calcia alto. Al 29′ la Salernitana replica con Soriano che, su assist di Verde, calcia fuori misura. Partita equilibrata con capovolgimenti di fronte continui che la rendono piacevole. Al 29′ i pugliesi si portano in vantaggio con Lasagna che sfrutta un passaggio di Olivieri al centro susseguente a un cross di Dorval e segna. Al 33′ Verde tenta di sorprendere Radunovic con uno scavetto ma senza riuscirci. Al 36′ il Bari perviene al raddoppio con Novakovich che sfrutta alla perfezione un cross di Dorval. Al 42′ la Salernitana prova a riportarsi in partita con Njoh che calcia però alto. Due minuti dopo Wlodarczyk, di testa, impegna Radunovic in una parata in due tempi. Il Bari continua a condurre ma la Salernitana è molto reattiva. Il primo tempo finisce con i pugliesi avanti di due reti, coronamento della loro maggiore pressione offensiva. Al 5′ della ripresa Hrustic prova a riportare i granata in partita ma il suo tiro dal limite termina alto. Un minuto dopo campani ancora pericolosi con un tiro a lato di Ghiglione. Al 9′ Njoh conclude fuori misura di poco. In meno di dieci minuti la Salernitana è andata alla conclusione tre volte mostrando di essere entrata in campo in modo diverso rispetto alla prima frazione. Al 14′ la Salertnitana prosegue la sua offensiva con una punizione di Verde a lato di poco. Al 22′ Braaf, appena entrato per i padroni di casa, ci prova ma conclude fuori misura. Al 30′ Ferrari prova a sorprendere Radunovic che però blocca in due tempi. Al 37′ Bronn spreca una buona occasione vicino alla porta ospite. Al 47′ Verde impegna Radunovic dalla distanza, la Salernitana prosegue la sua generosa offensiva ma senza riuscire a capitalizzare.